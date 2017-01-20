Suriye değil Davos

İsviçre'nin Davos kasabasında 'Duyarlı ve Sorumlu Liderlik' ana temasıyla düzenlenen DünyaEkonomik Forumu (WEF), bugün sona eriyor. 4 günde 100'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin siyasetçi, iş dünyasından bin 200 üst düzey yönetici ve Türkiye'den bu yıl BaşbakanYardımcısı Mehmet Şimşek'in katıldığı Davos Zirvesi, alınan geniş güvenlik önlemleri ile dikkat çekti. 47'ncisi düzenlenen zirvede, bireysel terör eylemi yapılacağı gerekçesiyle güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına terör korkusu damgasını vurdu. Türkiye'ye "Terörle Mücadele Yasası'nı değiştir" ve "OHAL uygulamasına son ver" diye akıl verip, kendince baskı yapan Avrupa'nın bu ikiyüzlülüğü de ortaya çıktı. Küçük bir kasaba olan Davos'ta neredeyse ordunun tamamı ve polis güçleri uzun namlulu ve ağırsilahlarla konuşlandırıldı. Şehirde kuş uçurtulmazken, helikopterler ve savaş uçakları sürekli gökyüzünde tedbir aldı.
5 BİNASKERTETİKTE
5 bin asker ve polis görev yaptı. Davos hava sahası F/A18 savaş uçakları ve PC-7 helikopterleriyle 24 saat kontrol edildi. Güvenlik için 8 milyon euro harcandığı açıklandı. Anti drone silahlarıyla donatılan askerler, havada herhangi bir yabancı cismin uçmasına izin vermedi. Kasabanın lojistik ihtiyacını karşılayan nakliye şirketlerinin dışında, bireysel hiçbir yük taşıyıcı Davos'a sokulmadı. Polis helikopterleri Davos üzerinde uçarken, İsviçre polisi ve askeri Davos'a giden yollardaki arama noktalarında sıkı kontroller yaptı. Katılımcıların konakladığı otellerin etrafına beton bariyerler yerleştirildi. Güvenlik tedbirleri çerçevesinde Davos-Zürih arasındaki tren seferleri iptal edildi.
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