Maaşa 702 lira destek

Ekim 2016 itibarıyla Türkiye'de yüzde 11.8 olarak açıklanan işsizlik oranı, ekim ayları itibarıyla küresel krizin yaşandığı 2009 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Çalışma çağındaki nüfusumuz bir yılda 856 bin kişi, çalışmak isteyenlerin sayısı ise 911 bin kişi arttı. Türk ekonomisi son bir yıllık dönemde sadece 411 bin kişilik ilave istihdam yaratabildi. Bu nedenle işsiz sayımız 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişiye ulaştı. Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 11.8 iken, 15- 24 yaş grubundaki gençler arasında işsizlik yüzde 21.2 seviyesinde bulunuyor. Bu oran genç erkeklerde yüzde 17.9, genç kadınlarda ise yüzde 27.1 seviyesinde yer alıyor.

5 MİLYAR LİRA ÜCRET DESTEĞİ

İşsizlikteki bu artışı durdurmak için hükümet çare arayışlarını sürdürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bu hafta yaptığı açıklamada 880 bin kişilik istihdam hedefleyen program uygulayacaklarını açıkladı. İşbaşı eğitim programlarıyla 300 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. İşbaşında eğitim programı, ek külfet getirmediği, hatta bedava işgücü avantajı sağladığı için işveren tarafından tercih ediliyor. İşsizler de hem para kazanıyorlar hem de mesleklerini işbaşında geliştirme şansına sahip oluyorlar. İşyerlerini ve sektörleri tanıyorlar. Eğitim gördükleri işyerlerinde kalıcı iş sahibi olabiliyorlar.

Tam zamanlı olarak işbaşı eğitim programına katılanlara bu yıl 11 ay süreyle aylık bin 404 TL net ücret ödenecek. Program boyunca Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Devlet, 300 bin kişi için bir yılda toplam 5 milyar lira dolayında harcama yapacak.

PARA KAZANIP İŞ ÖĞRENECEKLER

İşveren, işbaşında eğitim görenlere ücret ödeyip ödememe konusunda serbest olacak. İsteyen işveren hiç ilave ücret ödemeyecek. İsteyen işveren ise ilave ücret ödeme yoluna gidebilecek. İlave ücret ödeyen işveren bunu gelir vergisi matrahından düşebilecek.

İşbaşında eğitim programına katılanlar eğitim yapacakları işyerini kendileri bulabilecekleri gibi İŞKUR'dan da kendilerine uygun işyeri bulunmasını talep edebiliyorlar. İşverenlerin de niteliklerini belirtecekleri işçileri, işbaşında eğitmek üzere İŞKUR'dan talep etme hakları bulunuyor.

Programa katılanlar hem para kazanıp hem iş öğreniyorlar. İşverenler de bu kişileri iş başında tanıyarak kalıcı olarak istihdam ihtiyacını karşılayabiliyorlar. Üstelik hiç para ödemeden ve mali külfete katlanmadan aradıkları elemanı bulma olanağına sahip oluyorlar.

İŞVERENİN YAKIN AKRABALARI YARARLANAMAZ

İşbaşında eğitim programından yararlanabilmek için İŞKUR'a kayıtlı ve 15 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin yanında çalışanlar, o işverenin yanında işbaşı eğitim programından yararlanamıyor. İşverenin birinci (çocuk, anne, baba) veya ikinci dereceden (kardeş, torun, büyükanne, büyükbaba) kan hısmı ya da eşi olanlar da işbaşında eğitim desteği alamıyorlar.

İŞBAŞINDA EĞİTİM PROGRAMIYLA STAJ

İşbaşında eğitim programından haftanın birkaç günü çalışabilecek öğrenciler de yararlanabiliyor. Bu program kapsamında ücretler çalışılan güne göre ödendiği için haftanın iki günü çalışan bir öğrenci, iki gün üzerinden ücret alabiliyor. Özellikle üniversite öğrencileri isterlerse zorunlu ya da gönüllü stajlarını işbaşında eğitim programı kapsamında yaparak para kazanabilirler.