Kanserli ürünleri gururla satıyorlar

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) açıkladığı rapor Nutella'nın ürünlerinde kanser yapan palm yağının olduğunu ortaya çıkardı. Birçok Avrupa ülkesinde ürünler raflardan toplanırken Türkiye'de Gıda Bakanlığı inceleme başlattı. Bütün bunlar olurken Ferrero Türkiye Genel Müdürü AzmiGümüşlüoğlu çıkıp, "Raporda böyle birşeyyok. Nutella'yı güvenle yiyin. Nutella, İtalya ve tüm dünyada raflardaki yerini gururlakoruyor" dedi. EFSA raporunda palmyağının tüketilmemesi yönünde bir tavsiyeolmadığını belirten Gümüşlüoğlu, "Palm yağı AB mevzuatlarına da uygun olarak kakaolu ürünlerin üretiminde kullanılması uygun olan 5 yağ çeşidinden biri" şeklinde konuştu. Vatandaş ise bir an önce bu ürünlerle ilgili incelemenin bitip gerçeklerin açıklanmasını bekliyor.
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