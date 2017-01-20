Yol Durumu
  1. Terörü destekleyene kredi yok
  2. Suriye değil Davos

li ürünleri gururla satıyorlar

Avrupa Gıda Otoritesi, ’da yapan palm yağı olduğunu açıkladı. Ürünler Avrupa’da raflardan indi. Türkiye’deki müdür ise gururla sattıklarını söyledi!

Kanserli ürünleri gururla satıyorlar
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) açıkladığı rapor 'nın ürünlerinde yapan palm yağının olduğunu ortaya çıkardı. Birçok Avrupa ülkesinde ürünler raflardan toplanırken Türkiye'de Gıda Bakanlığı inceleme başlattı. Bütün bunlar olurken Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu çıkıp, "Raporda böyle birşey yok. Nutella'yı güvenle yiyin. Nutella, İtalya ve tüm dünyada raflardaki yerini gururla koruyor" dedi. EFSA raporunda palm yağının tüketilmemesi yönünde bir tavsiye olmadığını belirten Gümüşlüoğlu, "Palm yağı AB mevzuatlarına da uygun olarak kakaolu ürünlerin üretiminde kullanılması uygun olan 5 yağ çeşidinden biri" şeklinde konuştu. Vatandaş ise bir an önce bu ürünlerle ilgili incelemenin bitip gerçeklerin açıklanmasını bekliyor.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar