Projenin Atatürk köprüsü ile ÇEDAŞ Köprüsü arasında kalan alanı kapsadığını belirten Başkan Eroğlu, 10 milyon 540 bin TL'lik projenin 1 yıl olan sözleşme süresinin öne çekilmesi için firma sahibine çağrıda bulundu. Başkan Eroğlu, "365 günü ben çok görüyorum. 2017 yılı bizim vizyon yılımız ise şimdi imza attığımızda 365 gün 2018 yılının ocak ayına denk geliyor. O nedenle bu sürenin kısaltılarak projenin yaz aylarına yetiştirilmesini arzu ediyoruz. Yazın sandalları, kayıkları Osmanlı gondollarını Yeşilırmak'a indirmeliyiz" dedi.
PROJENİN HIZLANDIRILMASI ÇAĞRISI
Başkan Eroğlu'nun projenin süresinin hızlandırılması çağrısına firma sahibi Mehmet Yeloğlu, kullanılacak bazı malzemelerin yurt dışından geleceğini ve çalışmanın uygulanacağı alanda yapılacak olan yalıtım işinin oldukça kapsamlı bir iş olduğu yönünde cevap verdi. Yapılan görüşmeler üzerine projenin kış şartlarına girilmeden 15 Eylül 2017 tarihinde 15.09 saatine yetiştirilerek açılış yapılması için sözleşmeye not düşülerek paraf yapıldı. Başkan Eroğlu ile firma yetkilisi sözleşmeye imza attı. Kısa sürede firmaya yer teslimi yapılarak çalışmaların başlatılması bekleniyor.
Kanal İstanbul'a kardeş geliyor
Yeşilırmak üzerinde uygulanacak olan 10 milyon 540 bin TL'lik Kanal Tokat Projesi'nin sözleşmesi imzalandı. Projenin 2017 yazına yetişmesi planlanıyor.
Projenin Atatürk köprüsü ile ÇEDAŞ Köprüsü arasında kalan alanı kapsadığını belirten Başkan Eroğlu, 10 milyon 540 bin TL'lik projenin 1 yıl olan sözleşme süresinin öne çekilmesi için firma sahibine çağrıda bulundu. Başkan Eroğlu, "365 günü ben çok görüyorum. 2017 yılı bizim vizyon yılımız ise şimdi imza attığımızda 365 gün 2018 yılının ocak ayına denk geliyor. O nedenle bu sürenin kısaltılarak projenin yaz aylarına yetiştirilmesini arzu ediyoruz. Yazın sandalları, kayıkları Osmanlı gondollarını Yeşilırmak'a indirmeliyiz" dedi.
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