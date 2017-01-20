Japonlar’dan İzmir hamlesi

İzmir Kalkınma Ajansı(İZKA), Japonya'dan çoksayıda firmanın İzmir'i seçtiğiniaçıkladı. Nippon Ham İzmirlibeyaz et üreticisi Ege-Tav'ınyüzde 60 hissesini, DensoCorporation İzmir'de üretimyapan DJ Cool'un yüzde 50hissesini, Toyo Ink Group iseDYO Matbaa Mürekkeplerifirmasının yüzde 75 hissesinisatın aldı. Sun Chemical ise30 milyon dolarlık yatırımlaAliağa'da fabrika kurdu. İnciHolding, GS Yuasa Corporationile ortak akü üretimi ve Ar-Geanlaşması imzaladı, Ajinomoto,ise Örgen Gıda'yı satın aldı.
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