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Japonlar’dan hamlesi

Japonlar’dan İzmir hamlesi
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), 'dan çok sayıda firmanın 'i seçtiğini açıkladı. Nippon Ham İzmirli beyaz et üreticisi Ege-Tav'ın yüzde 60 hissesini, Denso Corporation İzmir'de üretim yapan DJ Cool'un yüzde 50 hissesini, Toyo Ink Group ise DYO Matbaa Mürekkepleri firmasının yüzde 75 hissesini satın aldı. Sun Chemical ise 30 milyon dolarlık yatırımla Aliağa'da fabrika kurdu. İnci Holding, GS Yuasa Corporation ile ortak akü üretimi ve Ar-Ge anlaşması imzaladı, Ajinomoto, ise Örgen Gıda'yı satın aldı.
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