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Gaz kesintisine sınır geliyor

Gaz kesintisine sınır geliyor
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ödenmemiş doğalgaz faturasındaki tüketimi 50 metreküpün altında kalan abonelerin gazının kesilmemesi için çalışma yapıyor. Kurum, tüketicilerin mağduriyetini önlemek için bazı durumlarda doğalgazın kesilmesini de önleyecek bir dizi düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Cuma günleri ve resmi tatillerin başladığı günden önceki gün de doğalgaz kesintisi yapılmayacak. En geç 48 saat olarak uygulanan yeniden gaz verme süresini de yarı yarıya indirmeyi öngören taslağa göre, yükümlülüklerini yerine getirip dağıtım şirketine başvuran abonelere en geç 24 saat içerisinde yeniden gaz verilecek. Taslakta, doğalgaz dağıtım şirketlerinin internet sitelerinde şikayet bölümlerinin açılması da yer alacak.
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