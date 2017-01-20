Gaz kesintisine sınır geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) ödenmemiş doğalgaz faturasındakitüketimi 50 metreküpün altında kalanabonelerin gazının kesilmemesi için çalışmayapıyor. Kurum, tüketicilerin mağduriyetiniönlemek için bazı durumlarda doğalgazınkesilmesini de önleyecek bir dizi düzenlemeyihayata geçirmeye hazırlanıyor. Cuma günlerive resmi tatillerin başladığı günden önceki günde doğalgaz kesintisi yapılmayacak. En geç48 saat olarak uygulanan yeniden gaz vermesüresini de yarı yarıya indirmeyi öngörentaslağa göre, yükümlülüklerini yerine getiripdağıtım şirketine başvuran abonelere en geç24 saat içerisinde yeniden gaz verilecek.Taslakta, doğalgaz dağıtım şirketlerinininternet sitelerinde şikayet bölümlerininaçılması da yer alacak.
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