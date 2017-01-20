Büyükanneye yaşa göre maaş

Torun bakan büyükannelere maaş projesinin detayları birbiri ardına belli oluyor. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kendisine bakmakta zorlanan büyükanneler olabileceğini, bu nedenle projede yaş kriteri konulabileceğini söyledi. Doğum yapan annenin ilk 6 ay izin kullandığını dile getiren Müezzinoğlu, 1 yıl da uygulamanın sürmesi halinde çocuğun 1.5 yaşına gelmiş olacağını kaydetti. Müezzinoğlu, suistimallerin önlenmesi için çalışan anneye geçmişe dönük 1 yıllık çalışma şartı getirilebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Şubat sonuna kadar talepleri toplayıp Mart ayında uygulamaya başlayabiliriz. Pilot uygulama başladıktan 6 ay sonra bir değerlendirme yapacağız. Uygulamayı yaygınlaştırabiliriz."