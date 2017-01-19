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Vayphone VAY!

Parası olsun olmasın herkesin almak istediği çılgınlığı bizde soyguna döndü. Taksitli satışta bahanesiyle 8 bin liraya koştu. Oysa maliyet sadece 292 dolar

Vayphone VAY!
♦ Yüksek satış larıyla her dönem gündemde geniş yer alan iPhone telefonlar, maliyeti ile ise şok etti. Apple'ın son ürünü ve 7 Plus 3 bin 250 ile 4 bin 600 lira arasında değişen fiyatlarla raflardaki yerini almışken, şimdi bahanesiyle yüzde 30 düğmesine basıldı. Bu durumda fiyat 5 bin 980 liraya kadar yükselecek. Eğer telefonu taahhütlü ve taksitle almaya kalkarsanız bu kez ödeyeceğiniz rakam 8 bin lirayı bulacak. Oysa telefonun maliyeti bunun çok daha aşağısında. CNN Money, yaptığı araştırmaya göre; iPhone 7'nin parça maliyetinin 300 dolar bile olmadığını açıkladı. Kasası 22 dolar, hoparlörü 11.5 dolar, ekranı 37 dolar, Logic Board'u 74 dolar, kamerası 26 dolar, bataryası 4 dolar ve diğer parçaları 117.5 dolar olan iPhone 7'nin toplam parça maliyeti tam olarak 292 dolar olarak duyuruldu. Teknoloji uzmanlarına göre; iPhone 7, ciddi yenilikler sunmasa da dünya genelindeki her gün milyonlarca adetlik satış rakamlarıyla Apple'ın yüzünü güldürmeyi başardı.



BİR DE ZAM GELECEK
Öte yandan özellikle son 2 ayda dövizde yaşanan artışın, teknoloji sektörünün fiyatlandırmasına da yansıması bekleniyor. Apple, iPhone 7 ve 7 Plus ürünlerini 2 Ekim'de satışa çıkardığında dolar kuru 2.99 TL düzeyindeydi. Şirket, Ekim'den beri dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak fiyatlarına yüzde 30 artış yansıtacağını duyurdu. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede kur zammı yapılmaya başlandı.

76'NCI TAKSİTİ ÖDE!
Iphone 7'nin yüksek fiyatı sosyal medyada esprilere kaynak oldu:
Kardeşim hemen gidip almalısın ama önce 96 ay taksitle aldığın iPhone 4'ün 76'ncı taksidini öde.
iPhone 7 getirene, böbreğimi veririm.
IPhone 7 çıktığına göre, sonunda iPhone 4 alabilirim.
O paraya gel öküze girelim, kurban keselim.
Arayacak kimse olmadıktan sonra iPhone 7 olsa ne olmasa ne.
Adamın ekmek alacak parası yok, iPhone taksitine giriyor.
iPhone7 ile metrobüste hava atmak gibisi yok.

PEŞİNİ BİLE 6 BİN LİRA
Eski fiyat - Zamlı fiyat
iPhone 7 (32GB) 3.250 4.225
iPhone 7 (128GB) 3.650 4.745
iPhone 7 (256GB) 4.050 5.265
iPhone 7 Plus (32GB) 3.800 4.940
iPhone 7 Plus (128GB) 4.200 5.460
iPhone 7 Plus (256GB) 4.600 5.980
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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