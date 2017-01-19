Vayphone VAY!

♦ Yüksek satış fiyatlarıyla her dönem gündemde geniş yer alan iPhone telefonlar, maliyeti ile ise şok etti. Apple'ın son ürünü iPhone 7 ve 7 Plus 3 bin 250 ile 4 bin 600 lira arasında değişen fiyatlarla raflardaki yerini almışken, şimdi kur bahanesiyle yüzde 30zam düğmesine basıldı. Bu durumda fiyat 5 bin 980 liraya kadar yükselecek. Eğer telefonu taahhütlü ve taksitle almaya kalkarsanız bu kez ödeyeceğiniz rakam 8 bin lirayı bulacak. Oysa telefonun maliyeti bunun çok daha aşağısında. CNNMoney, yaptığı araştırmaya göre; iPhone 7'nin parça maliyetinin 300dolar bile olmadığını açıkladı. Kasası 22 dolar, hoparlörü 11.5 dolar, ekranı 37 dolar, Logic Board'u 74dolar, kamerası 26 dolar, bataryası 4 dolar ve diğer parçaları 117.5dolar olan iPhone 7'nin toplam parça maliyeti tam olarak 292 dolar olarak duyuruldu. Teknoloji uzmanlarına göre; iPhone 7, ciddi yenilikler sunmasa da dünya genelindeki her gün milyonlarca adetlik satış rakamlarıyla Apple'ın yüzünü güldürmeyi başardı.
BİR DE ZAM GELECEK ♦ Öte yandan özellikle son 2 ayda dövizde yaşanan artışın, teknoloji sektörünün fiyatlandırmasına da yansıması bekleniyor. Apple, iPhone 7 ve 7 Plus ürünlerini 2 Ekim'de satışa çıkardığında dolar kuru 2.99 TL düzeyindeydi. Şirket, Ekim'den beri dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak fiyatlarına yüzde 30 artış yansıtacağını duyurdu. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede kur zammı yapılmaya başlandı.
76'NCI TAKSİTİ ÖDE! Iphone 7'nin yüksek fiyatısosyal medyada esprilere kaynak oldu: ♦ Kardeşim hemen gidip almalısınama önce 96 ay taksitle aldığın iPhone4'ün 76'ncı taksidini öde. ♦ iPhone 7 getirene, böbreğimiveririm. ♦ IPhone 7 çıktığına göre, sonundaiPhone 4 alabilirim. ♦ O paraya gel öküze girelim,kurban keselim. ♦ Arayacak kimse olmadıktan sonraiPhone 7 olsa ne olmasa ne. ♦ Adamın ekmek alacak parasıyok, iPhone taksitinegiriyor. ♦ iPhone7 ile metrobüstehava atmak gibisi yok.
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