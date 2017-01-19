Oyun bozuldu

Döviz kurundaki sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı geçen haftadan itibaren likiditeyi sıkılaştırıcı adımlarla harekete geçerek doların 3.94 liradan 3.71 liraya kadargerilemesine zemin hazırlayan MerkezBankası, dün de tarihi bir adım attı. MerkezBankası, döviztakas piyasasını (swap) devreye sokarak, spekülatif hareketleri tetikleyen yabancıların özellikle Londra'da tezgahladıkları oyunlarını bozdu. Döviz takas işlemlerinde bankalar elindeki TL'yi Merkez Bankası'na borç verirken, Merkez Bankası'ndan döviz borç alarak, vade sonunda faizi ile birlikte geri veriyor. Merkez de aldığı TL'yi faiziyle iadeediyor. Takas işlemlerinin sonucunda Merkez Bankası'ndan döviz alınıp, TL verilecek olması bankalar arasındaki Türk Lirası likiditesini azaltacak. Uzmanlar, bu hamle ile Londra üzerinden yapılan swap anlaşmaları nedeniyle yurt dışına giden TL'nin Merkez Bankası'na gelmesinin ve döviz satmadan kur likiditesinin artırılmasının hedeflendiğini kaydediyor.
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