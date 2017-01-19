Yol Durumu
  1. Tarımda aracılar ortadan kalkıyor
  2. 79 milyona müjde

Oyun bozuldu

Oyun bozuldu
Döviz kurundaki sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı geçen haftadan itibaren likiditeyi sıkılaştırıcı adımlarla harekete geçerek doların 3.94 liradan 3.71 liraya kadar gerilemesine zemin hazırlayan Merkez Bankası, dün de tarihi bir adım attı. , piyasasını () devreye sokarak, spekülatif hareketleri tetikleyen yabancıların özellikle Londra'da tezgahladıkları oyunlarını bozdu. Döviz takas işlemlerinde bankalar elindeki TL'yi Merkez Bankası'na borç verirken, Merkez Bankası'ndan döviz borç alarak, vade sonunda faizi ile birlikte geri veriyor. Merkez de aldığı TL'yi faiziyle iade ediyor. Takas işlemlerinin sonucunda Merkez Bankası'ndan döviz alınıp, TL verilecek olması bankalar arasındaki Türk Lirası likiditesini azaltacak. Uzmanlar, bu hamle ile Londra üzerinden yapılan swap anlaşmaları nedeniyle yurt dışına giden TL'nin Merkez Bankası'na gelmesinin ve döviz satmadan kur likiditesinin artırılmasının hedeflendiğini kaydediyor.
Etiketler: , , , , ,
  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar