79 milyona müjde

MECLİS'TEN GEÇTİ
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 'torba yasa' ile esnafımızdan işçimize, kamuya borcu olan vatandaşlarımızdan işletmelerimize, ihracatçılarımıza, engelli yakınlarından finans ve sigorta sektörüne neredeyse 79 milyon vatandaşımızı ilgilendiren çok önemli düzenlemeler hayata geçecek" dedi. Yasa ile memur emeklilerinin 30 yıl üstü çalışmalarının karşılığı olan ikramiyelerin ödeneceğini belirten Ağbal, "Bu kapsamda 408 bin civarında emekliye toplamda 2 milyar liraya yakın ödeme yapılacak. Asgari ücret desteği bu yıl da devam edecek, yeniden yapılandırmada süreyi kaçıranların ikinci bir şansı olacak" dedi.
EMEKLİYE EK İKRAMİYE
408 bin memur emeklisine ek ikramiye için işlem tamamlandı. Torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz başvurular, 3 ay içinde de ödemeler başlayacak. Yıllık 4 bin liraya varan ödemeler söz konusu olacak
Memur emeklilerinin heyecanla beklediği ek ikramiye düzenlemesi artık tamam. 30 yıldan fazla hizmeti olmasına karşın, 30 yıl üzerinden emekli ikramiyesi alanlara, kalan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. Kamuda 40 yıl hizmet yapmış ama 30 yıl üzerinden ikramiye alana, 10 yıl için ikramiye farkı ödenecek. Yıllık 4 bin liraya varan ödemeler söz konusu olacak. Torba tasarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 408 bin memur emeklisinin ek ikramiye için başvuru süreci başlayacak.
7 BİN 500 LİRA YATACAK
Hak sahiplerinin, ek ikramiyelerini almak için, yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içinde başvurması gerekiyor. İkramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmı ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle bir yıl sonra ödenecek.
12.5 MİLYONA SİCİL AFFI
Kara listeye giren 12.5 milyon kişiye sicil affı geldi. Tek şart, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 6 ay içinde borcun kapatılması ya da yenideny apılandırılması
Vatandaş bankalar ile barışıyor. Sicil affı ile beyaz bir sayfa açılıyor. Kredi kartı, kredi, çek-senet gibi borçları nedeniyle kara listeye girenlere sicil affı geldi. Tek şart ise borcun, düzenlemenin ödendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması... Yetkililer, sicil affının 12.5 milyon kişiyi ilgilendirdiğini belirtiyor. Düzenlemeden 1.5 milyon ile 1.6 milyon arasında esnafın yararlanacağı ifade ediliyor. Düzenlemeye göre; karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, yasada belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayabilecek. Bir başka ifadeyle; nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödemesi veya yeniden yapılandırması halinde Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilecek.
BORÇLAR ERTELENDİ
Vergi, prim gibi kamuya olan borçlarını yapılandıranlara 'süre' müjdesi geldi. Torba yasaya önceki gece eklenen önerge ile ödemelerini yapamamış olanlara ikinci bir şans verildi, düzenli ödeme yapanlara da öteleme imkanı sağlandı. Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içinde geç ödeme zammıyla 2017 Mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Kanun kapsamında 2017'nin Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren 4'er ay ötelenecek.
İŞLETMELERE DESTEK!
Yazılımda ve gayrimaddi hakların satın alınmasında, kiralanmasında KDV istisnası getirilecek. ● 50 milyon lira ve üzerinde sabit yatırım tutarı olanlara, yılın 6 aylık dilimlerinde yüklenilen KDV 6 ayı takip eden bir yıl içinde, daha düşük sabit yatırım tutarı olanların yıl içinde yüklenilen ancak indirilemeyen KDV ise ertesi yıl iade edilecek. ● Finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına aktarılan nakit kaynak, 2 milyar liradan 25 milyar liraya çıkarılacak. Bakan Ağbal, "25 milyar lira tutarındaki Hazine desteği, 250 milyar lira tutarında kredi hacmi oluşturarak, mevcut durumdaki olası kredi hacmi 10 kat artacak" dedi. ● İmalat sektöründeki KOBİ'lerin birleşmesi halinde, birleşmenin olduğu dönem dahil 3 dönem yüzde 75'e kadar indirimli Kurumlar Vergisi uygulanması için Bakanlar Kurulu'na yetki verilecek.
EVDE BAKIM ÖDEMESİNE AYAR
Gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurumu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, düzenlemenin uygulamaya girdiği tarihe kadar hane içinde kişi başına düşen gelir net asgari ücretin üçte ikisini geçtiği halde evde bakım yardımlarından faydalananlara fazla ve yersiz ödenen ve geri alınması gereken tutarlar ile bunlardan doğan faiz silinecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutar bakımından ilgili kişiler lehine alacak hakkı doğmayacak ve yapılmış tahsilatlar iade edilmeyecek. Maliye Bakanı Ağbal, evde bakım yardımı uygulamasından yararlanan vatandaşların hanedeki gelir değişikliği, engellinin ölümü, sağlık kurulu raporunun süresinin bitmesi gibi meydana gelen değişiklikleri bazen zamanında, bazen de elinde olmayan nedenlerden dolayı bildiremediklerinin tespit edildiğini, burada oluşan mağduriyeti de yasa ile çözdüklerini söyledi.
ASGARİ ÜCRETE HAZİNE YARDIMI
İşverenlerin rekabet gücünün artırılması, kayıtlı istihdamın teşviki, asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için geçen yıl başlatılan asgari ücret desteği, bu sene de devam edecek. Geçen yıl uygulaması başlatılan asgari ücret desteğinden yaklaşık 9.1 milyon sigortalı yararlandı ve yaklaşık 7 milyar lira ödeme yapıldı.
PRİM ÖDEMESİ 9 AY SONRA
Aralık 2016, Ocak ve Şubat 2017'ye ait sigorta prim ödemeleri, faizsiz olarak Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapılabilecek. Maliye Bakanı Ağbal, yasa ile asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektöre sigorta primlerini öteleme hakkı sunulduğunu aktararak, işverenlerin Ocak, Şubat ve Mart aylarında ödemeleri gereken SGK primlerinin bir kısmını Ekim, Kasım ve Aralık'da ödeyebileceklerini ve bu ötelemeden dolayı hiçbir faiz alınmayacağını kaydetti. Ağbal, yaklaşık 14 milyon sigortalıdan 11.2 milyonunun sigorta primlerini bu şekilde yıl sonuna ertelediklerini ifade etti.
FAİZ TOPLANTISI 8 KEZ OLACAK
Para Politikası Kurulu'nun yılda 12 kez yaptığı faiz toplantılarının sayısı azalacak. Ayda en az bir kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılda en az 8 kez toplanacak. Para Politikası Kurulu toplantıları, başkanın çağrısı üzerine yapılacak.
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