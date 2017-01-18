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Taşyapı bonolarına yatırım tescillendi

Taşyapı bonolarına yatırım tescillendi
Taşyapı İnşaat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating'den 'yatırım yapılabilir' notu aldı. Taşyapı'nın büyük projelerinin hatırlatılıp mali yapısının çok sağlam olduğu vurgulanarak verilen not, şirketin uluslararası piyasalarda satmak için çıkaracağı bonolara kolaylıkla yatırım yapılabileceğini de tescilledi. JCR, firmanın uzun vadeli ulusal notunu 'BBB-' olarak açıklarken, görünümünü ise 'durağan' olarak belirledi. Taşyapı'nın hayata geçirdiği projeler hatırlatılıp verilen 'yatırım yapılabilir' notunun, Türkiye'ye de büyük katkı sağladığına dikkat çekildi.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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