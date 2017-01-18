Taşyapı bonolarına yatırım tescillendi

Taşyapı İnşaat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR EurasiaRating'den 'yatırım yapılabilir' notu aldı. Taşyapı'nın büyük projelerinin hatırlatılıp mali yapısının çok sağlam olduğu vurgulanarak verilen not, şirketin uluslararası piyasalarda satmak için çıkaracağı bonolara kolaylıkla yatırım yapılabileceğini de tescilledi. JCR, firmanın uzun vadeli ulusal notunu 'BBB-' olarak açıklarken, görünümünü ise 'durağan' olarak belirledi. Taşyapı'nın hayata geçirdiği projeler hatırlatılıp verilen 'yatırımyapılabilir' notunun, Türkiye'ye de büyük katkı sağladığına dikkat çekildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.