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Parası olan dünya vatandaşı

Dünyada pek çok ülke, yatırım yapana, ev alana veriyor. ABD, İngiltere, İspanya gibi ülkelerin arasına son olarak Türkiye de katıldı

Parası olan dünya vatandaşı
İngiltere, Amerika, İspanya, Macaristan gibi pek çok ülke; yatırım yapana, ev alana izni veriyor. Bu ülkeler arasına son olarak Türkiye de katıldı.

Türkiye: En az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren veya en az 1 milyon dolarlık taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartı ile alanlar, vatandaşlık kazanabilecek. Ayrıca en az 100 kişilik istihdam oluşturanlara da vatandaşlık verilebilecek.
İspanya: 160 bin euroluk gayrimenkul satın alan yabancılar oturum izni alıyor.
Portekiz: 500 bin euroluk gayrimenkul alana ikamet hakkı, 1 milyon euro yatırım yapana vatandaşlık veriliyor.
ABD: 1 milyon dolar sermayeli şirket açan veya 500 bin dolar yatırım yapan girişimcilere süresiz oturum, 5 yıldan sonra da vatandaşlık hakkı veriliyor.
Kanada: 400 bin dolar yatırım yapıp bankada 800 bin dolar parası olanlara oturum, sonra vatandaşlık hakkı.
İrlanda: 400 bin euroluk bir mülk alana oturum izni veriyor. 500 bin euroluk yatırım yapanlar, hükümetin belirlediği tarihte vatandaş olabiliyor.
Yunanistan: 250 bin euroluk gayrimenkul alımlarında 5 yıl oturum izni veriliyor. Her 5 yılda bir yenileniyor.
İngiltere: 5 yıl süreyle İngiltere topraklarında 1 milyon sterlin tutarında yatırım yapanlar vatandaşlık hakkı kazanıyor.
Macaristan: 300 bin euroluk tahvil alımı ile ömür boyu oturma izni alınabiliyor. 7 yıl içinde vatandaşlık başvurusu fırsatı veriliyor.
Malta: 250 bin euroluk Malta devlet tahvili alanlar, ömür boyu geçerli oturum sertifikası ve oturum kartı elde ediyor. Yapılan yatırım 5 yıl sonra geri alınabiliyor.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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