Parası olan dünya vatandaşı

Türkiye: En az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren veya en az 1 milyon dolarlık taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartı ile alanlar, vatandaşlık kazanabilecek. Ayrıca en az 100 kişilik istihdam oluşturanlara da vatandaşlık verilebilecek.
İspanya: 160 bin euroluk gayrimenkul satın alan yabancılar oturum izni alıyor.
Portekiz: 500 bin euroluk gayrimenkul alana ikamet hakkı, 1 milyon euro yatırım yapana vatandaşlık veriliyor.
ABD: 1 milyon dolar sermayeli şirket açan veya 500 bin dolar yatırım yapan girişimcilere süresiz oturum, 5 yıldan sonra da vatandaşlık hakkı veriliyor.
Kanada: 400 bin dolar yatırım yapıp bankada 800 bin dolar parası olanlara oturum, sonra vatandaşlık hakkı.
İrlanda: 400 bin euroluk bir mülk alana oturum izni veriyor. 500 bin euroluk yatırım yapanlar, hükümetin belirlediği tarihte vatandaş olabiliyor.
Yunanistan: 250 bin euroluk gayrimenkul alımlarında 5 yıl oturum izni veriliyor. Her 5 yılda bir yenileniyor.
İngiltere: 5 yıl süreyle İngiltere topraklarında 1 milyon sterlin tutarında yatırım yapanlar vatandaşlık hakkı kazanıyor.
Macaristan: 300 bin euroluk tahvil alımı ile ömür boyu oturma izni alınabiliyor. 7 yıl içinde vatandaşlık başvurusu fırsatı veriliyor.
Malta: 250 bin euroluk Malta devlet tahvili alanlar, ömür boyu geçerli oturum sertifikası ve oturum kartı elde ediyor. Yapılan yatırım 5 yıl sonra geri alınabiliyor.
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