İlaçta fiyat oyunu

Yabancı ilaç firmalarının, fiyatlarla ilgili mevzuatı delmek için türlü türlü yöntemler geliştirdikleri belirlendi. Yeni şirket kurma, aynı ilacı farkı isimle sunma, tekel oluşturma, kutuları küçültme gibi cambazlıklara başvuran firmaların, özellikle referans alınan 'en ucuz fiyat' uygulamasını devre dışı bırakmak için uğraştığı ortaya çıktı. Firmaların kurdukları oyunlarla aynı ilacın fiyatını yüzde 500 artırdıkları tespit edildi. Sağlık Bakanlığı veya SGK'nın ödeme sistemindeki ilaçların fiyatları, referans alınan 5 Avrupa ülkesinden (Yunanistan, İspanya, Portekiz, Fransa ve İtalya) hangisinde en ucuz ise ona göre belirleniyor. Ancak Türkiye'de ilaç ödeme sistemi üzerinden parasını aldıkları ilaçlar için Avrupa'nın 'en ucuz' fiyatını veren ilaç şirketlerinin, ilaç bedellerini artırmaya çalıştığı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, firmaların yeni şirketler kurarak bazı oyunlara giriştiklerini belirlediklerini dile getirdi. Bakanlık yetkilileri, "Birçok firmanın değişik adla şirketi var. İlaçlarının da adını değiştirebiliyorlar" dedi.



Firmaların ilaç fiyatını yüzde 500 artırma formülleri şöyle:

● Farklı şirket kurularak, referans fiyat uygulaması devre dışı bırakılıyor.

● İlaç aynı ama ismi her ülkede farklı sunuluyor.

● İlacı önce çek, sonra sür taktiği uygulanıyor.

● İlacın ruhsatı alınıyor ama getirilmiyor.

● Düşür-artır yöntemi uygulanıyor.

● Kutu miktarı azaltılıyor.

● Tekel oluşturuluyor.



KUR FIRSATÇISI TÜREDİ

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kurunda değişikliğe gidilince, ürünlere yüzde 10.65 zam geldi. İlaçta zamlı fiyatlar 20 Şubat'ta devreye girecek. Piyasada zam öncesinde yine fırsatçılar türedi. Bazı depolar ve ilaç firmalarının ellerindeki ürünü satmayıp depoda tuttuğu öğrenildi. Sağlık Bakanlığı'nın konuya el atması bekleniyor.