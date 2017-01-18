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’ten 2 milyon turist

EMITT’ten 2 milyon turist
BU yıl 26-29 Ocak tarihleri arasında, 21'nci kez düzenlenecek olan EMITT Turizm Fuarı, 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluşu bir araya getirecek. Yerli ve yabancı 60 bin ziyaretçinin beklendiği fuara, bu yıl ayrıca 430 yabancı tur operatörü katılacak. ITE Turkey Turizm&Seyahat&Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, fuarda bu yıl pazar çeşitliliğine odaklandıklarının altını çizdi. Aydın, "Türkiye'nin turizmde son iki yıldır yaşadığı zorluklardan çıkardığı en büyük derslerden biri, pazar çeşitliliği oldu. Biz de buradan yola çıkarak TravelShop Turkey işbirliğiyle ülkemize turist getiren tur operatörlerine 2 numaralı holü ayırdık. Burada Yurtdışı Alım Heyeti (Hosted Buyer) Programı düzenleyeceğiz" dedi. Aydın, gelen 430 operatörün 2017 sezonuna ilave 2 milyon turist kazandıracağına inandıklarını kaydetti.

Betül ALAKENT
Etiketler:
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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