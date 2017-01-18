Yol Durumu
  1. Parası olan dünya vatandaşı
  2. Borcu olana müjde geldi! Bakan Ağbal açıkladı

Emekliye büyük müjde

12 milyon milyon emekliye sendika yolu açıldı. Emekliler, taleplerini Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılacak toplu sözleşmede dile getirip, zamlarında söz sahibi olabilecek

Emekliye büyük müjde
Danıştay'dan yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren önemli bir karar çıktı. Kararla emeklilere sendika yolu açıldı. Emekliler, sendika kurabilecek. Yetkili sendika, emekliler adına Sosyal Güvenlik Kurumu ile toplu sözleşme masasına oturabilecek. Emekliler taleplerini toplu sözleşmede dile getirip, zamlarında söz sahibi olabilecek. Emeklilere müjde getiren dava maratonu, Yeni Emekli Bir-Sen'in başvurusuyla başladı. Yeni Emekli Bir- Sen, 26 Eylül 2013'te kuruluş başvurusu yaptı, ancak reddedildi. Sendika yönetimi, ret işleminin iptali istemiyle Ankara 7. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, emeklilerin sendika kurabileceklerine hükmetti. Bunun üzerine Ankara Valiliği, kararı temyiz ederek, yürütmesinin durdurulmasını ve kararın bozulmasını istedi. Danıştay 10. Dairesi, ilk incelemesi tamamladı. Ankara 7. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemini oy birliğiyle reddeden Danıştay, temyiz istemini daha sonra esastan karara bağlayacak.

TARİHİ KARAR
Yeni Emekli Bir-Sen Başkanı İsrafil Odabaş, Danıştay'ın sendikalarının lehine verdiği kararın, yaklaşık 12 milyon emekliyi doğrudan ilgilendirdiğine dikkati çekerek, "Yüksek mahkemenin kararına göre işçi ve memur emeklileri sendika kurabilecek. Anayasa'nın 53. maddesine istinaden yapılacak bir uyum yasasıyla yaklaşık 12 milyon emekli sendikalı olma hakkını kavuşacak. Danıştay emekliler için tarihi bir karar verdi" dedi. İdarenin mahkemenin kararına uymak zorunda olduğunu, bununla ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini belirten Odabaş, şöyle konuştu: "Sendika kurmanın önündeki engel kaldırıldı. Bundan sonra yetkili sendika, Sosyal Güvelik Kurumu ile toplu sözleşme yapma hakkına sahip olacak. Artık emekliler kendileriyle ilgili kararı, kendilerini doğrudan temsil eden emekli sendikalarının aracılığıyla verebilecek."

ZAMLAR HESAPTA
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak zamlarını ceplerine koymaya başladı. Zamlı maaş ödemeleri dün start aldı. Yüzde 4.73 zamma göre hesaplanmış maaşlar hesaplara yatırıldı. Emekliler, maaş ödeme günlerine göre zamlı paralarını alabilecek. TAKVİM'in kuruşu kuruşuna hesaplamalarla hazırladığı zam tablosuna bakan emekliler, yeni maaşlarını ceplerine girmeden görebilecek.
Etiketler:
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar