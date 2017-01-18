Emekliye büyük müjde

Danıştay'dan yaklaşık 12milyon emekliyi ilgilendirenönemli bir karar çıktı. Kararlaemeklilere sendika yolu açıldı.Emekliler, sendika kurabilecek. Yetkilisendika, emekliler adına Sosyal GüvenlikKurumu ile toplu sözleşme masasınaoturabilecek. Emekliler taleplerini toplusözleşmede dile getirip, zamlarında sözsahibi olabilecek.Emeklilere müjde getiren davamaratonu, Yeni Emekli Bir-Sen'inbaşvurusuyla başladı. Yeni Emekli Bir-Sen, 26 Eylül 2013'te kuruluş başvurusuyaptı, ancak reddedildi. Sendikayönetimi, ret işleminin iptali istemiyleAnkara 7. İdare Mahkemesi'nde davaaçtı. Mahkeme, emeklilerin sendikakurabileceklerine hükmetti. Bununüzerine Ankara Valiliği, kararı temyizederek, yürütmesinin durdurulmasınıve kararın bozulmasını istedi. Danıştay10. Dairesi, ilk incelemesi tamamladı.Ankara 7. İdare Mahkemesi kararınınyürütmesinin durdurulması istemini oybirliğiyle reddeden Danıştay, temyizistemini daha sonra esastan kararabağlayacak.
TARİHİ KARAR Yeni Emekli Bir-Sen Başkanıİsrafil Odabaş, Danıştay'ınsendikalarının lehine verdiği kararın,yaklaşık 12 milyon emekliyi doğrudanilgilendirdiğine dikkati çekerek,"Yüksek mahkemenin kararına göreişçi ve memur emeklileri sendikakurabilecek. Anayasa'nın 53.maddesine istinaden yapılacak bir uyumyasasıyla yaklaşık 12 milyon emeklisendikalı olma hakkını kavuşacak.Danıştay emekliler için tarihi bir kararverdi" dedi. İdarenin mahkemeninkararına uymak zorunda olduğunu,bununla ilgili yasal düzenlemelerin biran önce yapılması gerektiğini belirtenOdabaş, şöyle konuştu: "Sendikakurmanın önündeki engel kaldırıldı.Bundan sonra yetkili sendika, SosyalGüvelik Kurumu ile toplu sözleşmeyapma hakkına sahip olacak. Artıkemekliler kendileriyle ilgili kararı,kendilerini doğrudan temsil eden emeklisendikalarının aracılığıyla verebilecek."
ZAMLAR HESAPTA
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak zamlarını ceplerine koymaya başladı. Zamlı maaş ödemeleri dün start aldı. Yüzde 4.73 zamma göre hesaplanmış maaşlar hesaplara yatırıldı. Emekliler, maaş ödeme günlerine göre zamlı paralarını alabilecek. TAKVİM'in kuruşu kuruşuna hesaplamalarla hazırladığı zam tablosuna bakan emekliler, yeni maaşlarını ceplerine girmeden görebilecek.
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