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Dünya liderlerine sattık

Dünya liderlerine zeytinyağı sattık
Zeytinyağı sezonunun ilk 2 ayında yapılan 6 bin 623 tonluk dış satımın yaklaşık yüzde 42'si, bu ürünün üretim ve ticaretinde dünya lideri olan İspanya ve İtalya'ya gerçekleştirildi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerine göre, 1 Kasım'da başlayan yeni ihracat sezonunun ilk 2 ayında geçen döneme göre miktar olarak yüzde 322 artışla 6 bin 623 ton, değer açısından yüzde 173 yükselişle yaklaşık 22.8 milyon dolarlık dış satım rakamına ulaşıldı. Kasım ve Aralık'ta en fazla ihracatı, 2 bin 256 tonla İspanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi, bin 624 tonla ABD izledi.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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