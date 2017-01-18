Dünya liderlerine zeytinyağı sattık

Zeytinyağı ihracat sezonunun ilk 2 ayında yapılan 6 bin 623 tonluk dış satımın yaklaşık yüzde 42'si, bu ürünün üretim ve ticaretinde dünya lideri olan İspanya ve İtalya'ya gerçekleştirildi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılarıBirliği verilerine göre, 1 Kasım'da başlayan yeni ihracat sezonunun ilk 2 ayında geçen döneme göre miktar olarak yüzde 322 artışla 6 bin 623 ton, değer açısından yüzde 173 yükselişle yaklaşık 22.8 milyondolarlık dış satım rakamına ulaşıldı. Kasım ve Aralık'ta en fazla zeytinyağı ihracatı, 2 bin 256 tonla İspanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi, bin 624 tonla ABD izledi.
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