Bakanlıktan Geliyoo açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 10 milyon bütçe ayrılarak kurulan ve yerli arama motoru olarak belirtilen "Geliyoo"nun Bakanlık tarafından desteklenen bir proje olduğuna yönelik iddialar üzerine açıklama yayımladı. "Geliyoo"nun var olup olmadığı, iddia edildiği kadar bütçe ayrılıp ayrılmadığı ve yerli olup olmadığına ilişkin Bakanlığın herhangi bir bilgisinin bulunmadığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İddia sahiplerinin, yerli arama motoru projesiyle ilgili Bakanlığımızla bir temasları olmamıştır. Ancak, 18 Ocak 2017 (Bugün) tarihinde Bakanımız Ahmet Arslan'a hitaben elektronik posta yoluyla bir mektup göndermişleridir. 'Geliyoo' isimli arama motoru projesine; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından maddi ve manevi herhangi bir destek sağlanmamıştır.
Bir süre önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'ın bir televizyon kanalındaki 'Yerli arama motoru ile ilgili çalışmalar yapıyoruz' açıklaması, Geliyoo isimli arama motoruyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Elbette ki, ülkemize katkı sağlayacağına inanılan, yerli ve milli her türlü çalışmaya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edecektir."
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