Yol Durumu
  1. Dünya liderlerine zeytinyağı sattık
  2. Metro eleman alacak

240 bin liralık araç oldu

240 bin liralık araç taksi oldu
Adana'da, hükümetin ticari araçlara getirdiği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden faydalanan ciler, üst segmentte otomobil almaya başladı. Lüks taksiler, müşterilerin ilgi odağı oldu. Adana Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ve Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek, "Bu imkanı baba oğluna vermez. Teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Yaklaşık 240 bin liralık lüks otomobili ÖTV fırsatı sayesinde 100 bin liraya alan Murat Çakır da 4 yıldır taksicilik yaptığını, yeni aracını gören müşterilerin şaşkınlık yaşadığını belirtti. Söz konusu değişim Anadolu'daki birçok şehirde de yaşanıyor. Taksiciler ÖTV muafiyetini fırsata çevirerek araçlarını yeniliyor.
Etiketler: ,
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar