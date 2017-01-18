240 bin liralık araç taksi oldu

Adana'da, hükümetin ticari araçlara getirdiği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)muafiyetinden faydalanan taksiciler, üst segmentte otomobil almaya başladı. Lüks taksiler, müşterilerin ilgi odağı oldu. Adana Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ve Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı NihatSözütek, "Bu imkanı baba oğluna vermez. Teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Yaklaşık 240 bin liralık lüks otomobili ÖTV fırsatı sayesinde 100 bin liraya alan Murat Çakır da 4 yıldır taksicilik yaptığını, yeni aracını gören müşterilerinşaşkınlık yaşadığını belirtti. Söz konusu değişim Anadolu'daki birçok şehirde de yaşanıyor. Taksiciler ÖTV muafiyetini fırsata çevirerek araçlarını yeniliyor.
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