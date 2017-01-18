14 milyon kişi hesabını yönetti

Turkcell'lilerinhatlarını cep telefonlarındanyöneterekher türlüişlemi gerçekleştirebildikleriTurkcell Hesabımuygulaması14 milyondanfazla indirildi.Turkcell hat sahiplerinin kullanım kotalarınıkontrol edip fatura sorgulama ve ödemeişlemlerini yapabildikleri Hesabım uygulamasından,kullanılan cihazla ilgili bilgilereve en yakın Turkcell'e de ulaşmak mümkün.Turkcell Superonline kullanıcılarıda Hesabım'da 'hesap ekle' özelliğini kullanarakSuperonline ürünlerine dair kullanımlarınıtakip ederek faturayı görüntüleyip,ödemelerini gerçekleştirebiliyor.
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