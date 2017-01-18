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14 milyon kişi hesabını yönetti

14 milyon kişi hesabını yönetti
Turkcell'lilerin hatlarını cep telefonlarından yöneterek her türlü işlemi gerçekleştirebildikleri Turkcell Hesabım uygulaması 14 milyondan fazla indirildi. hat sahiplerinin kullanım kotalarını kontrol edip fatura sorgulama ve ödeme işlemlerini yapabildikleri Hesabım uygulamasından, kullanılan cihazla ilgili bilgilere ve en yakın Turkcell'e de ulaşmak mümkün. Turkcell Superonline kullanıcıları da Hesabım'da 'hesap ekle' özelliğini kullanarak Superonline ürünlerine dair kullanımlarını takip ederek faturayı görüntüleyip, ödemelerini gerçekleştirebiliyor.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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