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'ndan bir dolar hamlesi daha

Dolardaki yükselişin önüne geçmek için bir dizi tedbirler alan , bir adım daha atarak ' depoları piyasası' açmaya karar verdi.

Merkez Bankasından bir dolar hamlesi daha

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), Türk lirası ve likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu piyasada ihale yöntemi ile gerçekleştirilecek TCMB taraflı işlemlere ilişkin ayrıntıların veri dağıtım sistemleri aracılığı ile ilan edileceği bildirildi.
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  • 17 Ocak 2017, Salı 18:53
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mahmud Mahmud

1 Dollar 2012 de 1.20 TL ,2017 de 3.77 TL ise Dollar ı ülkemizde ellrinde tutan işadamları ve sömürücü bankalardır.Zenginlesen kimler acaba?

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 17.01.2017 19:30
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