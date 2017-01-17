Kaskoya yüzde 30 zam sinyali

Dövizdeki yükselişe bağlı olarak kaskoya yüzde 30'avaran zam hazırlığı yapılıyor. Sigorta fiyatlarının her yıl yüzde 10'lar civarında arttığını hatırlatan sektör yetkilileri, dövizdeki yükselişle yüzde 30'a varan prim artışı olabileceğini ifade etti. Verilen bilgiye göre; Nisan ayından bu yana dövizdeki artış oranlarının yüzde32'ye kadar çıkması, trafikte araçları olumsuz etkiliyor. Ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle özellikle yedek parçalardaki fiyat artışları maliyetleri de artırıyor.
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