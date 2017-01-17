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411 bin kişi arttı

İstihdam 411 bin kişi arttı
Türkiye'de işsizlik oranı, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.3 puan artarak yüzde 11.8'e çıktı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu. Ekim'de tarım dışı işsizlik 1.5 puanlık artışla yüzde 14.1 olarak tahmin edildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.9 puanlık artışla yüzde 21.2 olarak gerçekleşti. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda 1.3 puanlık artışla yüzde 12 oldu. edilenlerin sayısı, Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 411 bin kişi arttı ve 27 milyon 267 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise değişmedi ve yüzde 46.2 olarak gerçekleşti. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 168 bin kişi azaldı.
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