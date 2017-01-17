Erdoğan pazardaki artışa 'dur' diyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapımı tamamlanan SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomideki gelişmelerle ilgili açıklamaları şöyle:



BANKA KREDİ MUSLUĞUNU AÇMIYORSA KARŞISINDA BİZİ BULACAKTIR

Dün gerek Cumhurbaşkanlığı'ndaki ekonomi danışmanlarımla gerekse hükümetteki ekonomiden sorumlu bakan arkadaşlarımla başta başmakan olmak üzere çalıştık. Yapısal dönüşüm ortadadır. Paranızı bankada tutun demek, paranı o finans kuruluşunun sahibine ver, onlar hiçbir yatırım yapmadan korkunç vurgunlar vursun. Ülkenin reel sektörüne değil, parayı git bankaya yatır, bankanın patronlarına ver. Bunu söylerken bir şeyi ifade etmek istiyorum, finans sektörünün sahibi durumunda olanlar eğer bu ülkede girişimciye, yatırımcıya gerekli kredi musluklarını açmıyorsa karşısında bizi bulacaktır, hükümeti bulacaktır.

TARLADA 1 LİRA ÇARŞIDA 7-8 LİRA! ARADA OLANLAR KİM?

Bu kredi muslukları açıldığında verilen krediler insanı çıldırtırcasına yüksek faiz yerine düşük faizle olursa yatırımcının rekabet gücünü arttıracaktır. Bu olduğu zaman Türkiye'nin sıçrama yapması çok daha çabuk olacaktır. Benim bu sözlerim birilerinin hoşuna gitmez. Bundan memnun olmazlar. Bazıları da "Cumhurbaşkanı olarak siz bunları söylemeyin, başkalarını söyler" diyebilir. Bu millet bize oyunu verirken "Benim haklarımı sonuna kadar koru" dedi. Biz de sonuna kadar koruyacağız. Acımasız parayı kullananları ben ekonomik terör estiriyorlar diye vasıflandırıyorum. Bunun başka bir izahı yok. Terör örgütlerinin eylemlerine ve hedeflerine baktığımızda işin gerisinde ekonomik bir mesaj bulunduğunu görürsünüz. Oradan sizi çökertmek isterler. İstanbul'a bir gün bölücü örgüt diğer gün DEAŞ tarafından saldırılması tesadüfü değildir. Döviz kurlarında yaşanan hızlı artışın rasyonel sebeplere dayanmadığını kim inkar edebilir? Tarlada domates 1 lira, çarşıda pazarda 7-8 lira. Bu ne? Bu arada olanlar kimler?

ÇİFTÇİ VATANDAŞLARIMA SÖYLÜYORUM ALAVERİCİLERİ BIRAKIN

Çiftçime sesleniyorum. 1 yıl önceden gelip tarlanı satın alanlar konusunda dikkatli olun. Gıda ve Tarım Bakanlığımız tedbirini alması lazım. Planlarımızı buna göre yapacağız. Başbakanlığım döneminde fındıkta bu tür oyunlar oynadılar. Ona da alaverici derler. Fındığı depolara yığıp, parasını önceden ödeyenler vardı. Bunlar vatandaşa peşin para verip fındığı alırdı. O zaman arkadaşlara söyledim; bu iş bir yere gidiyor. Gelin devlet olarak depolar kurup, fındığı biz alalım, parasını vatandaşa biz verelim, hiç olmazsa vatandaş sömürülmesin. Vatandaş nedense bazı şeyler o anda aklına yatmıyor mu, ne oluyordu, gene alavericiye gidiyordu. Bu konuda bizim hassas olmamız lazım. Geçen sayın Putin'le görüşüp, "Biz Rusya'ya domates satmak istiyoruz" dedim. Rusya tarafıyla çok sıkı ilişkileri kurup, ihracatımızı arttıralım diye arkadaşlara söyledi.