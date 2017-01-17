Erdoğan pazardaki artışa 'dur' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapımı tamamlanan SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomideki gelişmelerle ilgili açıklamaları şöyle:
BANKA KREDİ MUSLUĞUNU AÇMIYORSA KARŞISINDA BİZİ BULACAKTIR
Dün gerek Cumhurbaşkanlığı'ndaki ekonomi danışmanlarımla gerekse hükümetteki ekonomiden sorumlu bakan arkadaşlarımla başta başmakan olmak üzere çalıştık. Yapısal dönüşüm ortadadır. Paranızı bankada tutun demek, paranı o finans kuruluşunun sahibine ver, onlar hiçbir yatırım yapmadan korkunç vurgunlar vursun. Ülkenin reel sektörüne değil, parayı git bankaya yatır, bankanın patronlarına ver. Bunu söylerken bir şeyi ifade etmek istiyorum, finans sektörünün sahibi durumunda olanlar eğer bu ülkede girişimciye, yatırımcıya gerekli kredi musluklarını açmıyorsa karşısında bizi bulacaktır, hükümeti bulacaktır.
TARLADA 1 LİRA ÇARŞIDA 7-8 LİRA! ARADA OLANLAR KİM?
Bu kredi muslukları açıldığında verilen krediler insanı çıldırtırcasına yüksek faiz yerine düşük faizle olursa yatırımcının rekabet gücünü arttıracaktır. Bu olduğu zaman Türkiye'nin sıçrama yapması çok daha çabuk olacaktır. Benim bu sözlerim birilerinin hoşuna gitmez. Bundan memnun olmazlar. Bazıları da "Cumhurbaşkanı olarak siz bunları söylemeyin, başkalarını söyler" diyebilir. Bu millet bize oyunu verirken "Benim haklarımı sonuna kadar koru" dedi. Biz de sonuna kadar koruyacağız. Acımasız parayı kullananları ben ekonomik terör estiriyorlar diye vasıflandırıyorum. Bunun başka bir izahı yok. Terör örgütlerinin eylemlerine ve hedeflerine baktığımızda işin gerisinde ekonomik bir mesaj bulunduğunu görürsünüz. Oradan sizi çökertmek isterler. İstanbul'a bir gün bölücü örgüt diğer gün DEAŞ tarafından saldırılması tesadüfü değildir. Döviz kurlarında yaşanan hızlı artışın rasyonel sebeplere dayanmadığını kim inkar edebilir? Tarlada domates 1 lira, çarşıda pazarda 7-8 lira. Bu ne? Bu arada olanlar kimler?
ÇİFTÇİ VATANDAŞLARIMA SÖYLÜYORUM ALAVERİCİLERİ BIRAKIN
Çiftçime sesleniyorum. 1 yıl önceden gelip tarlanı satın alanlar konusunda dikkatli olun. Gıda ve Tarım Bakanlığımız tedbirini alması lazım. Planlarımızı buna göre yapacağız. Başbakanlığım döneminde fındıkta bu tür oyunlar oynadılar. Ona da alaverici derler. Fındığı depolara yığıp, parasını önceden ödeyenler vardı. Bunlar vatandaşa peşin para verip fındığı alırdı. O zaman arkadaşlara söyledim; bu iş bir yere gidiyor. Gelin devlet olarak depolar kurup, fındığı biz alalım, parasını vatandaşa biz verelim, hiç olmazsa vatandaş sömürülmesin. Vatandaş nedense bazı şeyler o anda aklına yatmıyor mu, ne oluyordu, gene alavericiye gidiyordu. Bu konuda bizim hassas olmamız lazım. Geçen sayın Putin'le görüşüp, "Biz Rusya'ya domates satmak istiyoruz" dedim. Rusya tarafıyla çok sıkı ilişkileri kurup, ihracatımızı arttıralım diye arkadaşlara söyledi.
kalan karakter 1000
Gıda fırsatçılarına fiyatları şişirenlere operasyon yapmanın vakti gelmiştir. Cumhurbaşkanımız değindiyse yakında buralara temizlik yapılır. Fetöcü komisyoncular vurguncular tıpkı dolardaki gibi gıda terörizmine önlem alınmalı.
Halk pazarlarında bazı serefsiz pazarcılarda,icinin suyu olmayan,kurumus mandaniları 3 TL den satıyorlar.Halk pazarlarındaki çakalllar coook,belediyeler uyuyor.
patates depoda 60-70 krş pazarda 2.50 kuruş aradaki çakallar piyasayı yükseltiyor komisyoncular olduğu sürece buna engel olamayız Sn.cumhurbaşkanımız çok iyi niyetli bu sorunuda çözecektir
büyük marketler alış fiyatlarının yazdığı etiketlerle birlikte tezgahlara malları koyuyor. Geçenelerde dikkatimi çekti; Salatalık alış fiyatı 5,25 TL yazıyordu, sattıkları fiyat 4,99 TL gibiydi. Sorumluları çağırdım dedimki milleti kandıracaksanız sahtekarlığıda kılıfına uygun yapın. Gardaş sorun devlette değil sorun sahtekar tüccar ehlinde.. Para için her türlü şerefsizliği yapıyorlar... Eğitim sistemi değişmeden insanlar düzelmez. İslam ahlakı yok. Dedelerimiz yüzlerce sayfa sırf edep kitapları yazdı. Bu kitaplar okutulmadan bir toplum müslüman da olsa rezillikten kurtulamaz. İslam ahlakı da, Allah korkusu da bu kitapların okutulmasıyla elde edilir. Bu edep kitaplarının da bu ortamda okutulması çok zor. Çünkü hiç kimsenin çıkarına uymaz. İşimiz çok zor.
Bu hükumet kentsel dönüşüm projeleri ile bir çok müteahhide çok büyük maddi imkanlar tanıdı. Bir çok müteahhit bu sayede çok büyük miktarlarda para kazandı. Son birkaç aydır ekonomimize yapılan saldırılarda bu müteahhitleri yanımızda göremiyoruz. Bu hükumetin kendilerine sağladığı imtiyazlarla kazandıkları Dolarları bozdurup inşaatlara devam etseler piyasa canlanacak. Bu müteahhitler binlerce daire sahibiyle sözleşme imzaladılar, deprem testleri yaptırıp binalarını çürüğe çıkardılar ama olağanüstü hali bahane edip dolarları bozdurmuyor ve işe başlamıyorlar. SONUÇ: Kanunlar; deprem testi yapılan binalara iki hafta itiraz süresi, iki ay müteahhitle anlaşma süresi, iki ay binayı boşaltma ve yıkma süresi veriyor ama müteahhide bu iş için paran var mı diye sormuyor, işe başlama ve bitirme süreleri koymuyor. Belediyeye projeyi onaylama süresi koymuyor. Daire sahiplerini zorladığınız gibi, sözleşme yapan müteahhitlere ve belediyelere bu süreleri koyun ve onları işe başlamak zorunda bırakın.
İstanbul'da çürüğe çıkarılmış hatta karotla bütün kolonları delinmiş ve çökme noktasına getirilmiş binlerce binada insanlar müteahhitlerinin keyfini beklerken yaşamaya devam ediyor. Müteahhitler paralarını Dolara yatırmış iş yapmadan kar etmenin keyfini sürerken binlerce insanın canı tehlikeye atılıyor. Bu insanların binalarını delik deşik ettin, kalbura çevirdin neden inşaata başlamıyorsun diye hesap soran yok. O bina çökerse ölenlerden başka sorumlu da yok. Örnek: Zeytinburnu'nadki çöken bina. Allahtan bina boşaltılmış ama hala boşaltılmayan binlerce bina var. Kısacası bu müteahhitleri ve belediyeleri harekete geçirecek kanunlar çıkarın.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.