Bütçe açığı düştü

Küresel ekonomik gelişmeler, 15 Temmuz darbe girişimi ve jeopolitik risklere rağmen bütçede dengeler korundu. Yapılandırma gelirinin de etkisiyle bütçe açığı yıl sonu tahminlerinin altında gerçekleşti. Geçen yıl 29.7 milyar liralık bütçe açığı öngörülürken, gerçekleşme 29.3 milyar lira oldu. 2016'da bütçe açığı, yılbaşındaki tahminin 430 milyon lira altında gerçekleşti. Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçen yıl giderlerin 583.7 milyar lira, gelirlerin de 554.4 milyar lira olduğunu açıkladı. Ağbal, "Bütçeden faize 5.8 milyarlira daha az kaynak harcadık" dedi.
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