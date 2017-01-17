Barış suyu köyleri

Asrın projeleri arasında yer alan deniz altından askılı boru sistemiyle KKTC'ye su götürülmesi projesi için yapılan AlaköprüBarajı nedeniyle sular altında kalan 3 köy yeniden kuruldu. Çevre ve ŞehircilikBakanı Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında, Mersin'in Anamur İlçesi'nde barajın yapımından etkilenen Sarıağaç, Akine ve Ormancık köylerinde yaşayan 326 aile için 208 milyonlira bedelle 326 konut, 3 köy konağı, 3 adet 300 kişilik cami, 1 adet 16 derslikli okul ve arıtma tesisi yapıldı.
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