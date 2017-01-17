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8 zengin 3.6 milyar kişiye bedel

Aralarında Bill Gates’in de olduğu en zengin 8 milyarderin sahip olduğu 426 milyar dolarlık servet, dünya nüfusunun yarısının varlığına denk geliyor

8 zengin 3.6 milyar kişiye bedel
UluslararasI yardım kuruluşu Oxfam, 8 milyarderin servetinin, dünya nüfusunun yaklaşık yarısının varlığına eşit olduğunu açıkladı. Rapora göre, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in başı çektiği en zengin milyarderlerin sahip olduğu 426 milyar dolarlık servet, dünya genelinde 3.6 milyar kişinin varlığına denk geliyor. Forbes'un '' listesi ve Credit Suisse'ten derlenen verilerle hazırlanan raporda, dünyadaki fakirlerin yarısının yüzde 70'inin düşük gelirli ülkelerde yaşadığı aktarıldı. Raporda, en zenginlerin yüzde 1'inin 2015'ten bu yana dünyanın geri kalanından daha zengin olduğu belirtilerek, gelecek 20 yılda 500 kişinin 2.1 trilyonluk servete sahip olmasının öngörüldüğü kaydedildi. Raporda en büyük 10 işletmenin toplam gelirinin 180 en yoksul ülkenin toplam gelirinden daha fazla olduğu ifade edildi.
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