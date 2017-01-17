8 zengin 3.6 milyar kişiye bedel

UluslararasI yardım kuruluşu Oxfam, 8 milyarderin servetinin, dünya nüfusunun yaklaşık yarısının varlığına eşit olduğunu açıkladı. Rapora göre, Microsoft'un kurucusu BillGates'in başı çektiği en zengin milyarderlerin sahip olduğu 426 milyar dolarlık servet, dünya genelinde 3.6 milyarkişinin varlığına denk geliyor. Forbes'un 'en zenginler' listesi ve Credit Suisse'ten derlenen verilerle hazırlanan raporda, dünyadaki fakirlerin yarısının yüzde 70'inin düşük gelirliülkelerde yaşadığı aktarıldı. Raporda, en zenginlerin yüzde 1'inin 2015'ten bu yana dünyanın geri kalanından daha zengin olduğu belirtilerek, gelecek 20 yılda 500 kişinin2.1 trilyonluk servete sahip olmasının öngörüldüğü kaydedildi. Raporda en büyük 10 işletmenin toplam gelirinin 180 en yoksul ülkenin toplam gelirinden daha fazla olduğu ifade edildi.
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