Tarlada 50 kuruş İstanbul'da 3 lira

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, sebze-meyvedeki tarla ile tezgah fiyatı arasında fahiş farka 'Dur' demek için çalışmalarını sürdürürken; turptaki tablo hem tüketiciyi hem üreticiyi üzdü. Türkiye'nin turp ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde tarlada 50 kuruşa satılan ürünün kilosu, İstanbul'da 3 liraya kadar çıktı. Kadirli Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan, üreticinin bu yıl zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bu yıl hava koşulları nedeniyle turp rekoltesi düştü, bir de bizim 50 kuruşa sattığımız turp İstanbul'da tezgahlarda 2-3 lirayı bulan fiyatlarda piyasaya sürülüyor. Hava koşulları ve fiyatın yüksek olması satışı düşürünce, talep de azaldı. Hem rekolte hem de fiyat turp üreticisini vurdu" dedi. Bakanlık'ın hazırlığını yaptığı düzenlemeler hayata geçtiğinde, turptaki gibi 6 kata varan fiyat farkları son bulacak. Yüksek aracı kârları incelenecek, maliyetler yeniden değerlendirilecek. Yeni çalışma, yılın ortalarından itibaren uygulamaya geçirilecek.