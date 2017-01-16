Mega projeler tam gaz

Bu yıl büyümenin motoru mega projeler olacak. Art arda yapılacak yatırımlarla, dev projeler gün yüzüne çıkacak. 2 yılda 636 milyar liralıkproje hayata geçirilecek, dev projeler Türkiye'yi zirveye taşıyacak. Resmi Gazete'de yayımlanan '2017 Yılı YatırımProgramı' kapsamında; proje tutarı 636 milyar lira, 2016 sonu kümülatif harcaması 251milyar lira, 2017 ödeneği 80milyar lira olan 3 bin 42 proje yer aldı. Programda; kamu idareleri, KİT'ler, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, belediyelerin gerçekleştireceği yatırım projeleri sektörel bazda düzenlendi. Her projenin adı, başlama, bitiş tarihi, tahmini harcama miktarı, 2017 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterildi.
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