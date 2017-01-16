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tam gaz

Mega projeler tam gaz
Bu yıl büyümenin motoru olacak. Art arda yapılacak larla, dev projeler gün yüzüne çıkacak. 2 yılda 636 milyar liralık proje hayata geçirilecek, dev projeler 'yi zirveye taşıyacak. Resmi Gazete'de yayımlanan '2017 Yılı Yatırım Programı' kapsamında; proje tutarı 636 milyar lira, 2016 sonu kümülatif harcaması 251 milyar lira, 2017 ödeneği 80 milyar lira olan 3 bin 42 proje yer aldı. Programda; kamu idareleri, KİT'ler, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, belediyelerin gerçekleştireceği yatırım projeleri sektörel bazda düzenlendi. Her projenin adı, başlama, bitiş tarihi, tahmini harcama miktarı, 2017 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterildi.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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