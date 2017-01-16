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CezaEVi!

Müteahhit Karadayı, maket üzerinden 135 kişiye 40 bin liraya daire sattı. Paraları topladı ama inşaatı tamamlamadı. Mağdurlar dolandırıcılık davası açtı. İşadamı 386 yıl 11 ay ve 6 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı

CezaEVi!
Erzurum'da faaliyet gösteren Karadayı İnşaat Grup, büyük bir dolandırıcılığa imza attı. Karadayı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Metin Karadayı, 2013 yılında 2 bin konutluk proje hazırladı. Maket üzerinden dairelerin büyük bir kısmının satışını yaptı. 160 metrekarelik daireleri, 40-45 bin TL bedelle özellikle fakir olan ve konuta ihtiyacı olan vatandaşlara sattı. New City projesinin yanı sıra, Hasani Basri ile Akkent projeleri kapsamında vatandaşlardan para toplayan Karadayı, inşaatları ise tamamlamadı. Parasını peşin ödedikleri daireleri teslim alamayınca dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Ev sahibi olma hayalleri yıkılan mağdurların şikayeti üzerine müteahhit Ahmet Metin Karadayı hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı. Hakkında yaklaşık 400 müştekiye yönelik olarak 2 bin 800 yıla kadar cezası istenen Karadayı, 12 Mayıs 2016 günü tutuklandı.

'TİCARİ İTİBARINI KULLANMIŞ'
Karadayı, yaklaşık 2.5 ay cezaevinde yattıktan sonra 150 bin lira kefaletle serbest bırakıldı. Söz konusu dava ise geçen 15 Aralık'ta karara bağlandı. Mahkeme, Karadayı hakkında New City ve Akkent projeleri ile ilgili beraat kararı verirken, Hasani Basri projesi kapsamında şikayetçi olan 135 kişiyi dolandıran Karadayı'yı 386 yıl 11 ay hapis ve 6 milyon 372 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Karadayı hakkındaki gerekçeli kararını da hazırladı. 55 sayfalık gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı: "Büyük reklam panoları asarak ve maket üzerinden müşterilere '160 metrekare bahçe kat' adıyla yapılması düşünülen daireleri peşin fiyatıyla 40-41 bin TL üzerinden satan sanık, menfaat temin etmiştir. Sanığın daha önce Erzurum'da tamamlamış olduğu binalardan dolayı oluşan ticari itibarını kullanarak, genellikle toplumun ihtiyaç sahibi olan kitlesine hitap ederek menfaat temin etmiş olması sebebiyle, kasta dayalı kusurunun ağır olduğu düşünülmüş ve alt sınırdan uzaklaşılmıştır."
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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