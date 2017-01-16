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40 bin kişilik suç ordusu

40 bin kişilik suç ordusu
İstanbul'da geçen yıl, işadamı Veysel Salihoğlu ile Tufan Gedik'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren Sarallar suç örgütüyle ilgili detaylı bilgiler yer aldı. Haklarında 2'şer kez müebbet hapis cezası istenen firari şüpheliler Zafer Saral ve Cihan Saral'ın örgütün yöneticisi olduğu vurgulandı. Ayrıca Sarallar'ın 35-40 bin kişilik çok geniş bir yapı olduğu anlatıldı.
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  • 16 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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