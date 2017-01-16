40 bin kişilik suç ordusu

İstanbul'da geçen yıl, işadamı Veysel Salihoğlu ileTufan Gedik'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren Sarallar suç örgütüyle ilgili detaylı bilgiler yer aldı. Haklarında 2'şer kezmüebbet hapis cezası istenen firari şüpheliler Zafer Saral veCihan Saral'ın örgütün yöneticisi olduğu vurgulandı. Ayrıca Sarallar'ın 35-40 bin kişilik çok geniş bir yapı olduğu anlatıldı.
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