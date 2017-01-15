TOKİ’den müzayede

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, İzmir ve Adana da bulunan bakım ile akaryakıt istasyonlarının arsalarını "Açık Artırma" yöntemi ile satışa sundu. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara konut üretebilmek için atıl durumdaki kamu arazilerini değerlendirdiklerini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, aynı zamanda sanayi, eğitim, sağlık, turizm ve kamu yatırımları için de arsa ürettiklerini söyledi.