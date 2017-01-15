Yol Durumu
  1. Ücret hangi durumlarda kesilir?
  2. Deniz üstüne 2. havalimanı

’den müzayede

TOKİ’den müzayede
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, İzmir ve Adana da bulunan bakım ile akaryakıt istasyonlarının arsalarını "Açık Artırma" yöntemi ile satışa sundu. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara konut üretebilmek için atıl durumdaki kamu arazilerini değerlendirdiklerini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, aynı zamanda sanayi, eğitim, sağlık, turizm ve kamu yatırımları için de arsa ürettiklerini söyledi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar