Suriyeli’yi Türkçe konuşturan teknoloji

Young Guru Academy (YGA) sosyal inovasyon programına katılan gençler birlikte hayal kurup, projelendirip birlikte hayata geçiriyor. Hazırladığı tüm programlarda "birlikte başarmayı" sosyal bir bilinç olarak yerleştirmeyi amaçlayan YGA son olarak, Türkiye'de üniversiteye devam eden Suriyelilerin arasından seçtiği parlak gençleri geleceğin sosyal bilinçli liderleri olarak yetiştirmek üzere programına dahil etti. Türkiyeli ve Suriyeli YGA gönüllülerinin akıllı telefonlar için birlikte geliştirdiği WeTalkteknolojisi ülkemizde yaşayan milyonlarca Suriyeli'nin iletişim kurmasını kolaylaştıracak. Turkcell CEO'su KaanTerzioğlu, FİBA HoldingYönetim Kurulu üyesiMurat Özyeğin, Harvardve MIT Prof. MehmetToner, psikolog yazarDoğan Cüceloğlu gibi YGA Hayal Ortaklarından mentorluk alan YGA icra kurulu Gaziantep'te 100'ün üzerinde Suriyeli genç ile çalıştı. Çalışmanın ilk ürünü olan 'WeTalk'teknolojisi ortaya çıktı. Akıllı telefonlara yüklenen tercüme uygulaması sesli ve yazılı mesajları anında Türkçe -Arapça dillerine çevirerek tarafların anlaşmasını ve sohbet etmesini mümkün kılıyor. Sistem Türkçe iletilen yazılı ve sesli mesajları Arapça'ya, Arapça'dan da Türkçe'ye çeviriyor.
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