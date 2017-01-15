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operasyonu

Avrupa’da yasaklanıp raflardan toplatılan için Gıda Bakanlığı da devreye girdi. Ürünlerle ilgili rapor incelenecek ve sonuç kamuoyu ile paylaşılacak

Nutella operasyonu
Nutella'nın içerdiği palmiye yağı nedeniyle ojen etki taşıdığı yönündeki haberlere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'ten yorum geldi. Çelik, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'nun (EFSA) konuyla ilgili raporunu değerlendireceğini ve sonucu kısa sürede paylaşacaklarını söyledi. Ünlü İtalyan markası 'nın yapımında kullanılan palmiye yağıyla ilgili Avrupa Gıda Güvenirliği Otoritesi '200 derecede ısıtılması kansere davetiye çıkartıyor' açıklamasında bulunmuş, ardından şirket reklam kampanyası yapmıştı. Ancak buna karşın iddialar sebebiyle İtalya'da bazı süpermarketlerde ürün raflardan kaldırılmıştı. Dünyada ürünleri 160'tan fazla ülkede satılan ve İtalyan Ferrero'nun markası olan Nutella'yla ilgili iddiaları değerlendiren Bakan Faruk Çelik, Nutella'nın Avrupa'da raflardan indirilmesine neden olan raporu incelelediklerini ifade etti. Palmiye yağı, doğal kırmızı rengini değiştirmek ve kokudan arındırmak için yüksek ısılarda rafine ediliyor. Ancak Ferrero rafine etme işlemini 200 derecenin altında yaptığını savunuyor. Söz konusu işlemin kansorejen etkisi olduğu belirtiliyor.
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