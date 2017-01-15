Nutella operasyonu

Nutella'nın içerdiği palmiye yağı nedeniyle kanserojen etki taşıdığı yönündeki haberlere Gıda, Tarımve Hayvancılık Bakanı FarukÇelik'ten yorum geldi. Çelik, GıdaKontrol Genel Müdürlüğü'nün Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu'nun (EFSA) konuyla ilgili raporunu değerlendireceğini ve sonucu kısa sürede paylaşacaklarını söyledi. Ünlü İtalyan markası Nutella'nın yapımında kullanılan palmiye yağıyla ilgili Avrupa Gıda Güvenirliği Otoritesi '200 derecede ısıtılmasıkansere davetiye çıkartıyor' açıklamasında bulunmuş, ardından şirket reklam kampanyası yapmıştı. Ancak buna karşın iddialar sebebiyle İtalya'da bazı süpermarketlerde ürün raflardan kaldırılmıştı. Dünyada ürünleri 160'tan fazla ülkede satılan ve İtalyan Ferrero'nun markasıolan Nutella'yla ilgili iddiaları değerlendiren Bakan Faruk Çelik, Nutella'nın Avrupa'da raflardan indirilmesine neden olan raporu incelelediklerini ifade etti. Palmiye yağı, doğal kırmızı rengini değiştirmek ve kokudan arındırmak için yüksek ısılarda rafine ediliyor. Ancak Ferrero rafine etme işlemini 200 dereceninaltında yaptığını savunuyor. Söz konusu işlemin kansorejen etkisi olduğu belirtiliyor.
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