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'hava'lanıyor

trafiğine ‘’lı çözüm için düğmeye basıldı. İstanbul trafiğini rahatlatmayı amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray ihalesini yaptı

İstanbul havalanıyor
İhalesine altı firmanın katıldığı projenin Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinden geçmesi ve 17 istasyondan oluşması planlanıyor. 30 dizi aracı ile hizmet verecek olan proje bölgedeki raylı sistemlere de entegre olacak. Dosyalar incelendikten sonra ihale sonuçları açıklanacak. Beylikdüzü- Bakırköy istikametindeki E-5 trafiğini rahatlatması planlanan Havaray sistemiyle Sefaköy- Halkalı civarı ve Halkalı Caddesi'nin de nefes alması hedefleniyor. Proje tamamlandığında 30 Havaray aracı ile hizmet verilecek. Proje diğer raylı sistemlerle de entegre olacak. Projenin güzergahı üzerinde, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı ile Halkalı Merkez İstasyonu'nda; Yenikapı-İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü Metro Hattı ile Sefaköy İstasyonu'nda; Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı Arena Park İstasyonu'nda; Otogar- Bağcılar-Başakşehir Metro Hattı ile Başakşehir Konutları Metro İstasyonu'ndan entegrasyon sağlanacak.
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