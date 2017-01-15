Hem yerli hem elektrikli

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türk tasarımı taksimodeliyle bir elektrikli otomobilüretimine geçeceğiz. Küresel bir başarıhedefliyoruz" dedi. Türkiye'de yabancı firmaların otomobil üreterek ihracat gerçekleştirdiğini, istihdam oluşturduğunu anlatan Özlü, tamamen Türk tasarımı olan yerli bir marka üreteceklerinin müjdesini verdi. Yerli marka otomobil için iş modeli yaptıklarını kaydeden Bakan Özlü, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın da onayladığı bu modelle, devletin en fazla yüzde 49 hissedar olacağı bir konsorsiyum oluşturacaklarını söyledi. Özlü, "Cezayir'de,Uganda'da, Kazakistan'da fabrikalar kuracağız. Dünyanın önemli merkezlerinde uçaktan ineceksiniz, taksi çağıracaksınız, bir Türk taksisi sizi karşılayacak" diye konuştu.
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