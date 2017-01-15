Hacker ordusu geliyor

Türk gençlerden 'hacker ordusu' kurulacak' haberinin ardından binlerce genç, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'na, 'hacker' olmak için başvuruda bulundu. Dünyanın dört bir yanından başvurular gelirken, yeni hacker timi, 20 Ocak'ta başlayacak ve 24 saat sürecek Yarışma sonucunda belirlenecek. Bilgi ve yetenekleri sınanarak bir kısmı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM) istihdam edilecek hackerların yanı sıra, yeni kurulan Ulusal Siber Güvenlik Gönüllüleri Platformu ile de geriye kalanlar değerlendirmeye alınacak. Yarışma için www.siberyildiz.com'dan başvuru yapılacak.
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