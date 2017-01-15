Fiyat oyunu bitiyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, piyasa aktörlerinin sebze meyve piyasasına ilişkin yeni bir revizyon istediğini belirterek, "Biz de bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. 2017'nin ortalarına doğru bunu hayata geçirmiş oluruz" dedi. Tüfenkci, bir yandan üreticilerin ürünlerini değerinde satmasını, diğer yandan da tüketicilerin bunları makul fiyatlarla tüketebilmelerini istediklerini söyledi. Sebze ve meyve fiyatlarının mevsimsel koşullardan çok fazla etkilendiğini belirten Tüfenkci, "Ürünler selde de donda da aşırı sıcaklarda da etkileniyor. Bu arz ve talep içinde gelişen bir durum, ama hükümet olarak Gıda ve TarımsalÜrün Piyasaları İzleme veDeğerlendirme Komitesi oluşturduk. Merkez Bankasının sekreteryasında bu gözetim devam ediyor" diye konuştu. Sebze-meyve satışında birçok aracının olduğunu ifade eden Tüfenkci, bu nedenle yüksekkar marjlarının görüldüğünü dile getirdi.
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