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Fiyat oyunu bitiyor

Tarladan sofraya gelene kadar yüzde 400 zamlanan sebze meyve için bakanlık devreye girdi. Aracı karları incelenecek, maliyetler yeniden değerlendirilecek

Sebze ve meyvede fiyat oyunu bitiyor
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, piyasa aktörlerinin sebze meyve piyasasına ilişkin yeni bir revizyon istediğini belirterek, "Biz de bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. 2017'nin ortalarına doğru bunu hayata geçirmiş oluruz" dedi. Tüfenkci, bir yandan üreticilerin ürünlerini değerinde satmasını, diğer yandan da tüketicilerin bunları makul fiyatlarla tüketebilmelerini istediklerini söyledi. Sebze ve meyve fiyatlarının mevsimsel koşullardan çok fazla etkilendiğini belirten Tüfenkci, "Ürünler selde de donda da aşırı sıcaklarda da etkileniyor. Bu arz ve talep içinde gelişen bir durum, ama hükümet olarak Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi oluşturduk. Merkez Bankasının sekreteryasında bu gözetim devam ediyor" diye konuştu. Sebze-meyve satışında birçok aracının olduğunu ifade eden Tüfenkci, bu nedenle yüksek kar marjlarının görüldüğünü dile getirdi.
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