Faiz lobisine geçit yok!

Günlerdir dolar kuru üzerinden oyunlarla faiz artırması için baskı yapılan Merkez Bankası kura üçüncü müdahalesini de yaptı. Türk lirası üzerinden yapılan müdahale ile bankaların ihtiyaçlarını döviz bozdurarak karşılaması amaçlanıyor. Böylece 'faiz bekleyen' lobilere 'benim başkasilahlarım var' mesajı da verildi. Müdahalenin ardından dolar kuru 3.82'lerden 3.71liraya kadar geriledi. Merkez Bankası (TCMB), bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 11milyar liraya düşürdü. TCMB tarafından yapılan duyuruya göre, gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarı sınırlandırılabilecek.
3.71'E GERİLEDİ
Duyuruda, bankaların gün sonunda kalan likidite ihtiyaçlarını TCMB'nin Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranından limitsiz olarak karşılayabilmelerinin mümkün olduğu belirtildi. Bu arada, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 22 milyar TL'yedüşürülmüştü. Bu karar 13 Ocak'tan itibaren uygulanmaya konulmuştu. Merkez Bankası'nın aldığı bu son karar yarından itibaren uygulanacak. Yarın kurun daha da inmesi bekleniyor.
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