Emekli askere yeni görev

"Emekli Subay ve Astsubayların Milli Savunma Bakanlığı'nda görevlendirilmesi ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre emekli subay ve assubaylar TSK'nın personel ve askeri öğrenci ihtiyacını karşılamak için devreye giriyor. Görevlendirilecek emekli subay ve astsubayların seçimişlemi, belirtilen niteliklere uygun istekliler arasından Milli Savunma Bakanı tarafından yapılacak. Yeniden göreve başlayacak emekli personele, subaylar için bin 500, astsubaylar için bin 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar karşılığı, çalışılan her gün için ücret olarak ödenecek. Verilecek ücretten herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacak. Suça karışmış olanlar seçilmeyecek.