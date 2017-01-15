Yol Durumu
  1. TOKİ’den müzayede
  2. Hem yerli hem elektrikli

Deniz üstüne 2. havalimanı

Deniz üstüne 2. havalimanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilen Türkiye'nin ikinci havalimanı olacak Rize- Artvin Havalimanı'nda mali teklifleri aldık. Türkiye'nin dev yatırımlarından biri olacak bu havalimanın altyapı ihalesini kimin kazandığını 10 ila 15 gün içinde açıklayacağız. Nisan ayına kadar temelini atmayı planladığımız havalimanı, 3 milyona yakın yolcuya hizmet verebilecek şekilde yapılacak" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar