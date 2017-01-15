Deniz üstüne 2. havalimanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilen Türkiye'nin ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda maliteklifleri aldık. Türkiye'nin dev yatırımlarından biri olacak bu havalimanın altyapı ihalesini kimin kazandığını 10 ila 15gün içinde açıklayacağız. Nisan ayına kadar temelini atmayı planladığımız havalimanı, 3 milyona yakın yolcuyahizmet verebilecek şekildeyapılacak" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.