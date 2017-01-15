600 bin kişiye iş

Hükümet, kur saldırısı ile reel sektörün gücünü kırma operasyonuna karşı harekete geçti. BaşbakanYardımcısı NurettinCanikli'nin başkanlığında yapılan toplantıda bir dizi kritik karar alındı. Bankalar Birliği yönetiminin de katıldığı toplantıda, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF), bankaların kullandıracağı kredilere yüzde 85-100 arasında kefalet vermesinin kriterleri belirlendi.
● Kur artışından etkilenen firmalara üretimin devamlılığını sağlayacak ilave kredi açılacak.
● Yeni yatırım yapanfirmaların, devlet garantilikredi kullanım taleplerimutlaka karşılanacak.
● 2017 yılında kamu tarafından vergi ve benzeri yolla ayarlama yapılmayacak ve enflasyon üzerindeki baskı en az 2 puan azaltılacak.
● Özelsektörünistihdamedeceği500 bin işçinin, asgariücret seviyesindekiödemesi devlet tarafındanbir süre desteklenecek.
● Devlet de kamuya yararlı işlerde sınırlı süreli 100 bin kişi çalıştıracak. Böylece, 600 bin istihdam sayesinde piyasaya kaynak enjekte edilerek ekonominin dinamizmi korunacak.
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