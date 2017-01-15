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600 bin kişiye iş

Kur saldırısına karşı üretim ve atağı başladı. Küçük şiletmelere kredi geliyor. 500 bin kişiye asgari ücreti devlet öderken 100 bin kişiye iş verilecek

600 bin kişiye iş
Hükümet, kur saldırısı ile reel sektörün gücünü kırma operasyonuna karşı harekete geçti. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin başkanlığında yapılan toplantıda bir dizi kritik karar alındı. Bankalar Birliği yönetiminin de katıldığı toplantıda, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF), bankaların kullandıracağı kredilere yüzde 85-100 arasında kefalet vermesinin kriterleri belirlendi.

● Kur artışından etkilenen firmalara üretimin devamlılığını sağlayacak ilave kredi açılacak.
Yeni yatırım yapan firmaların, devlet garantili kredi kullanım talepleri mutlaka karşılanacak.
● 2017 yılında kamu tarafından vergi ve benzeri yolla ayarlama yapılmayacak ve enflasyon üzerindeki baskı en az 2 puan azaltılacak.
Özel sektörün istihdam edeceği 500 bin işçinin, asgari ücret seviyesindeki ödemesi devlet tarafından bir süre desteklenecek.
● Devlet de kamuya yararlı işlerde sınırlı süreli 100 bin kişi çalıştıracak. Böylece, 600 bin sayesinde piyasaya kaynak enjekte edilerek ekonominin dinamizmi korunacak.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
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