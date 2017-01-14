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’dan kesintisiz yatırım!

Vodafone’dan kesintisiz yatırım!
Vodafone'un desteğiyle Axon Danışmanlık tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin Dijital Geleceği: Genişbant Vizyonu' isimli rapor yayımlandı. Fiber altyapı kapsamasının tüm hanelere ulaştırılması için en uygun teknoloji ve uluslararası yatırım modellerinin analiz edildiği rapora göre; Türkiye'de 535 milyon dolarlık yatırımla 4.7 milyon haneye daha fiber ulaşabilir. Raporun tanıtım toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Ulusal bir genişbant politikasının oluşturulması, güçlü Türkiye'nin aydınlık geleceği için bir anahtar. Türkiye olarak bu gelecek için yatırımlarımızı kesintisiz olarak kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi. Süel, Türkiye'nin iletişim sektöründe kendi bölgesinin öncü ülkelerinden biri olacağına inandıklarını belirterek, "Ülkenin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, Türkiye pazarında uzun vadeli büyüme vizyonumuz doğrultusunda önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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