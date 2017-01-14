Vodafone’dan kesintisiz yatırım!

Vodafone'un desteğiyle AxonDanışmanlık tarafından hazırlanan'Türkiye'nin Dijital Geleceği: GenişbantVizyonu' isimli rapor yayımlandı. Fiber altyapıkapsamasının tüm hanelere ulaştırılması içinen uygun teknoloji ve uluslararası yatırımmodellerinin analiz edildiği rapora göre;Türkiye'de 535 milyon dolarlık yatırımla 4.7milyon haneye daha fiber ulaşabilir. Raporuntanıtım toplantısında konuşan VodafoneTürkiye İcra Kurulu Başkan YardımcısıHasan Süel, "Ulusal bir genişbant politikasınınoluşturulması, güçlü Türkiye'nin aydınlıkgeleceği için bir anahtar. Vodafone Türkiyeolarak bu gelecek için yatırımlarımızı kesintisizolarak kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.Süel, Türkiye'nin iletişim sektöründe kendibölgesinin öncü ülkelerinden biri olacağınainandıklarını belirterek, "Ülkenin en büyükuluslararası doğrudan yatırımcılarından biriolarak, Türkiye pazarında uzun vadeli büyümevizyonumuz doğrultusunda önemli yatırımlaryapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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