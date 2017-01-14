Pompada kâr isyanı

Akaryakıt dağıtım şirketleri, litre başına benzine 15, motorine13 kuruş zam yaptı. Ankara'da litresi ortalama 5.29 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.44 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5.24 liradan 5.39 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4.61 liradan 4.74 liraya, İstanbul'da 4.56 liradan 4.69 liraya çıktı. TESK BaşkanıBendevi Palandöken, tavan fiyat uygulamasına geçilmesini istedi. Palandöken, "Dünyada petrol fiyatları düşerken 2.5 yıldır sektöre müdahale edilmedi. Bunu fırsat bilen petrol dağıtıcı ve bayiler her geçen gün kâr marjlarını artırıyorlar. Artık müdahale kaçınılmaz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.