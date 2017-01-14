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Pompada kâr isyanı

Pompada kâr isyanı
Akaryakıt dağıtım şirketleri, litre başına benzine 15, motorine 13 kuruş zam yaptı. Ankara'da litresi ortalama 5.29 liradan satılan in litre fiyatı 5.44 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5.24 liradan 5.39 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4.61 liradan 4.74 liraya, İstanbul'da 4.56 liradan 4.69 liraya çıktı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, tavan fiyat uygulamasına geçilmesini istedi. Palandöken, "Dünyada petrol fiyatları düşerken 2.5 yıldır sektöre müdahale edilmedi. Bunu fırsat bilen petrol dağıtıcı ve bayiler her geçen gün kâr marjlarını artırıyorlar. Artık müdahale kaçınılmaz" dedi.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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