Hükümetten döviz zirvesi

Döviz üzerinden Türkiye'ye yönelik saldırı sürüyor. Hükümet, dövizdeki sert dalgalanmaların ardından dört koldan harekete geçti. Türkiye Bankalar Birliği üyesi 10 banka genel müdürü, Hazine, BDDK ve Merkez Bankası yetkilileri Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin başkanlığında toplandı. Toplantıda, dövizdeki spekülatif hareketlere karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Dövizde spekülasyon iddialarına ilişkin şikayetleri göz önünde bulunduran ekonomi yönetimi, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde döviz bürolarını da mercek altına aldı. Gün içinde yüksek miktarda alım ve satım yapılan bazı döviz büroları üzerinden piyasaların manipüle edildiği anlaşıldı. Anlaşmalı şekilde döviz fiyatlarıyla oynadıkları tespit edilen döviz büroları hakkında işlem yapılacak. Şu ana kadar yaklaşık 60 döviz bürosu hakkında şikayet geldiği belirtilirken, bunlar üzerinden kimlerin manipülasyon yaptığı tespit edilecek. Merkez Bankası ve Borsa İstanbul da döviz kurunun manipüle edildiğine yönelik verileri dikkate alarak, hızlı çıkışları olan yurt içi ve yurt dışında hızlı faaliyet gösteren fonları takibe aldı.



Hazal ATEŞ