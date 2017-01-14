Hükümetten döviz zirvesi

Döviz üzerinden Türkiye'ye yönelik saldırı sürüyor. Hükümet, dövizdeki sert dalgalanmaların ardından dört koldan harekete geçti. Türkiye Bankalar Birliği üyesi 10 banka genel müdürü, Hazine, BDDK ve Merkez Bankası yetkilileri Başbakan YardımcısıNurettin Canikli'nin başkanlığında toplandı. Toplantıda, dövizdeki spekülatif hareketlere karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Dövizde spekülasyon iddialarına ilişkin şikayetleri göz önünde bulunduran ekonomi yönetimi, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde döviz bürolarını da mercek altınaaldı. Gün içinde yüksek miktarda alım ve satım yapılan bazı döviz büroları üzerinden piyasaların manipüle edildiği anlaşıldı. Anlaşmalı şekildedöviz fiyatlarıyla oynadıkları tespitedilen döviz büroları hakkındaişlem yapılacak. Şu ana kadar yaklaşık 60 döviz bürosu hakkındaşikayet geldiği belirtilirken, bunlar üzerinden kimlerin manipülasyon yaptığı tespit edilecek. MerkezBankası ve Borsa İstanbul da döviz kurunun manipüle edildiğine yönelik verileri dikkate alarak, hızlı çıkışları olan yurt içi ve yurt dışında hızlıfaaliyet gösteren fonları takibe aldı.
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