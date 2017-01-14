Ekmeğe zam yok

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ekmek fiyatlarına zam olmayacağını söyledi. Ekmek fiyatlarında buğday kaynaklı bir artışın kesinlikle söz konusu olmadığını belirten Çelik, şöyle konuştu: "Ama başka nedenlerle olabilir mi? Bugün itibarıyla ekmeğe zam falan söz konusu değil. Federasyon ile birlikte değerlendiriyoruz, ama diğer girdilerde değişim ne oranda olur bunları tabii ki birlikte federasyon ile konuşarak değerlendirme imkanımız olacaktır. Un ve buğday kaynaklı hiçbir artış söz konusu değil" dedi.