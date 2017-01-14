Ekmeğe zam yok

Gıda, Tarım veHayvancılık BakanıFaruk Çelik, ekmek fiyatlarınazam olmayacağını söyledi. Ekmekfiyatlarında buğday kaynaklı bir artışınkesinlikle söz konusu olmadığını belirtenÇelik, şöyle konuştu: "Ama başkanedenlerle olabilir mi? Bugün itibarıylaekmeğe zam falan söz konusu değil.Federasyon ile birlikte değerlendiriyoruz,ama diğer girdilerde değişim ne orandaolur bunları tabii ki birlikte federasyonile konuşarak değerlendirme imkanımızolacaktır. Un ve buğday kaynaklıhiçbir artış söz konusu değil" dedi.
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