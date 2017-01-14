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ın ateşi düşüyor

, TL atağı ile a bir darbe daha vurdu. 'nin ikinci hamlesinden sonra dolar 3,72'ün altını gördü.

Doların ateşi düşüyor

, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 11 milyar liraya düşürdü. Merkez'in bu hamlesi ı 3,72 seviyesine geriletti.

MERKEZ'İN İLK HAMLESİ DOLARI 3.83'E GETİRMİŞTİ
Dün 3,94'ü aşarak tüm zamanların en yükseğini gören dolar, 3,9290 seviyesindeyken Merkez'den gelen hamleyle düştü. Dolar/TL 'nin miktar yöntemiyle haftalık repo ihalesi açmamasının ardından 3,92 civarından 3,83'ün altına kadar gerilemişti.

#Sayfa#
GEÇ LİKİDİTE PENCERESİNDEN YARARLANACAK
Merkez Bankası bugün miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı ancak bankalar MB'den yüzde 8,50 faizle kotasyon yoluyla repo imkanından ve yüzde 100 faizle geç likidite penceresinden de yararlanabilecek.

MERKEZ SIKI DURUYOR
Merkez'in 1 hafta vadeli repo ihalesi açmaması likidite politikasında daha sıkı bir duruş anlamına geliyor. TCMB haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonluyordu.
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  • 14 Ocak 2017, Cumartesi 13:47
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