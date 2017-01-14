Bin 641 şehit yakını ve gazi atandı

Çalışma Bakanlığı'nca bin 641 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası yapıldı. 3713 sayılı kanun kapsamında Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilen bin 641 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, noter huzurunda çekildi. Bin 641 istihdam hakkı sahibinden 873'ünün, öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlar esas alınarak öğretmen, hemşire, mühendis,tekniker, teknisyen, çocuk eğiticisi gibi memur kadrolarına, 747'sinin hizmetli kadrolarına, 21'inin ise işçi kadrolarına atama teklifleri yapıldı.
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