Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti. ATO'nun yeni yönetimine başarılar dileyen Bakan Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın adında "sanayi" sözcüğü olsa da sanayi ve ticaretin ayrı düşünülecek kavramlar olmadığını söyledi. Bakan Özlü, "Aslında her sanayici aynı zamanda bir tüccardır. Sanayici bir şey yapıyorsa satıyor, yaparken alıyor" ifadelerine yer verdi.

"YENİ BİR YAPIYA GEÇİYORUZ"

Bakanlık olarak sanayiye teknoloji enjekte etmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bakan Özlü, "Bizim yüksek katma değerli ürünler üretmemiz lazım. Yükte hafif pahada ağır mallar üretmemiz lazım. GSMH içinde yüksek katma değerli ürünlerin payı yüzde 3,4. Bu oranı artırmanın yolu teknolojiden geçiyor. Biz de yeni bir yapıya geçiyoruz. Teknoloji üreten bir Türkiye istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI DA CARİ AÇIK DA KAPANACAK

Türkiye'nin dış ticareti artırmaya çalıştığında ithalatının da arttığını anlatan Özlü, "Çünkü ihracatımız ithalata dayalı. 10 dolara alıyorsak bir ara ürünü, üzerine bir dolarlık bir iş yapıp 11 dolara satıyoruz. Ne zaman ki 10 dolara aldığımızın üzerine 10 dolarlık daha iş yapıp, 20 dolara satarsak, o zaman bizim dış ticaret açığımız kapanır, cari açık kapanır. Esas açık da teknoloji açığıdır. Türkiye'nin teknoloji açığı var. Teknoloji açığımızı kapatırsak, emin olun akabinde dış ticaret açığı da, cari açık da kapanacak. Onun için teknoloji üretmemiz şart" dedi.

"TÜBİTAK AR-GE YAPMAYACAK, YAPTIRACAK"

Bakan Özlü, TÜBİTAK'ın da içinde olduğu, devlet teşkilatının da ele alındığı bir düzenleme yaptıklarını kaydederek, yapılacak yeni düzenleme ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun yapısının da değişeceğini söyledi. Bakan Özlü, bu çalışmalarla, karar mekanizmalarının hızlanacağını ve süreçlerin kısalacağını dile getirdi. Özlü, Ar-Ge destekleme sistemini de değiştireceklerini anlatarak, "TÜBİTAK Ar-Ge yapmayacak, yaptıracak" değerlendirmesinde bulundu.

YERLİ MARKA OTOMOBİL

Yerli otomobil üretimi konusuna da değinen Bakan Özlü, "Babayiğit çıkmadı" sözlerini hatırlattı. Türk sanayisinin otomobil yapıp piyasaya sürecek yeterlilikte olduğuna dikkat çeken Özlü, konunun teknolojik değil ticari olduğunu vurguladı.

Türkiye'de yabancı firmaların otomobil üreterek ihracat gerçekleştirdiğini, istihdam oluşturduğunu anlatan Özlü, tamamen Türk tasarımı olan yerli bir marka üreteceklerinin müjdesini verdi. Yerli marka otomobil için iş modeli yaptıklarını kaydeden Bakan Özlü, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın da onayladığı bu modelle, devletin en fazla yüzde 49 hissedar olacağı bir konsorsiyum oluşturacaklarını söyledi. Özlü, "Türk tasarımı ile taksi modeliyle bir elektrikli otomobil üretimine geçeceğiz. Küresel bir başarı hedefliyoruz. Cezayir'de, Uganda'da, Kazakistan'da fabrikalar kuracağız. Dünyanın önemli merkezlerinde uçaktan ineceksiniz, taksi çağıracaksınız, bir Türk taksisi sizi karşılayacak" diye konuştu.

Konuşmasında dördüncü sanayi devrimine de değinen Bakan Özlü, bu konuyu önemsediklerini ve Türkiye'nin sanayi devriminde geride olmadığını sözlerine ekledi.