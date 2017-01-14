8 milyon tüketici haklı bulundu

Gümrük ve Ticaret BakanıBülent Tüfenkci, Tüketici HakemHeyetleri'ne 2014-2016 yıllarınıkapsayan dönemde 9 milyon 722 bintüketicinin başvuru yaptığını, bunun8 milyon 117 bininin tüketici lehinesonuçlandığını açıkladı. Bankacılıksektörünün tüketici şikayetlerinde ilksırada yer aldığını söyleyen Tüfenkci,bunu ayıplı mal ve hizmetlerin izlediğinibelirtti. Tüfenkci, "Tüketiciler, yasalarınkendilerine tanıdığı hakları kullanmaktançekinmemeli ve hak arandıkçahaksızlıkların azalacağını daima dikkatealmalıdır" dedi.
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