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8 milyon tüketici haklı bulundu

8 milyon tüketici haklı bulundu
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tüketici Hakem Heyetleri'ne 2014-2016 yıllarını kapsayan dönemde 9 milyon 722 bin tüketicinin başvuru yaptığını, bunun 8 milyon 117 bininin tüketici lehine sonuçlandığını açıkladı. Bankacılık sektörünün tüketici şikayetlerinde ilk sırada yer aldığını söyleyen Tüfenkci, bunu ayıplı mal ve hizmetlerin izlediğini belirtti. Tüfenkci, "Tüketiciler, yasaların kendilerine tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmemeli ve hak arandıkça haksızlıkların azalacağını daima dikkate almalıdır" dedi.

Evrin GÜVENDİK
Etiketler:
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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